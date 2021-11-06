Малахов на 40-летие Собчак раскрыл тайну об их общем ребенке

Андрей Малахов напомнил Ксении Собчак об их общем первенце Максе. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ксения Собчак 5 ноября отметила 40-летие. Свой юбилей телеведущая отпраздновала в Риме, принимая многочисленные пожелания от друзей и близких по телефону и в соцсетях. Самым оригинальным оказалось поздравление ее коллеги и давнего друга Андрея Малахова. Телеведущий напомнил, что их с Ксенией связывает давняя тайна – общий ребенок.

- Ксюша! С юбилеем!!! За годы дружбы у нас было многое, но мало кто знает про общего ребенка, - написал Андрей в Инстаграме, опубликовав раритетный видеоролик.

Видео было сделано во время съемок телепроекта «Ребенок-робот». В этом реалити-шоу Собчак и Малахову довелось попробовать себя в качестве родителей. Причем на тот момент ни Ксения, ни Андрей еще не обзавелись спутниками жизни и детьми. Это был их первый родительский опыт. Собчак и Малахов вместе воспитывали сына Макса, роль их первенца исполнила компьютеризированная кукла. Робот был сделан настолько искусно, что действительно напоминал живого ребенка. По словам Малахова, Ксения оказалась матерью-кукушкой. При любом удобном случае она отдавала ребенка окружающим и сетовала на тяжелую женскую долю. А когда сын Макс начинал плакать, Собчак закрывала его лицо полотенцем.

- Хорошо, что спустя столько лет мы улучшили наши родительские навыки! – пошутил Малахов.

По словам Малахова, Ксения оказалась матерью-кукушкой: при любом удобном случае она отдавала ребенка окружающим и сетовала на тяжелую женскую долю. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сейчас Ксения воспитывает сына Платона, для которого она старается быть идеальной мамой. Неизвестно, полетел ли пятилетний мальчик в Рим вместе с телеведущей, или она оставила его в Москве с бабушкой Людмилой Нарусовой. Новый год своей жизни Собчак встретила в компании мужа и узкого круга друзей. Супруг телеведущей Константин Богомолов тоже поздравил Ксению через Инстаграм, посвятив ей очень трогательный пост.

- В твоем смирении не бывает покорности, но в твоей силе столько слабости. Поэтому в твоей нежности нет лжи. С твоим днем, - написал режиссер.

Сама же Ксения поделилась с поклонниками в Инстаграме своим самым заветным желанием. Телеведущая пообещала себе, что теперь начнет новую жизнь.

- Я уцелела, я с любимыми людьми, и у меня растет прекрасный сын. Желаю самой себе поменьше строить планов, а просто хочу жить и любить, получая радость от каждого мгновения, - написала Собчак на своей странице.