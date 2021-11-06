В Испании арестовали араба, который объездил полмира вместе с похищенными несовершеннолетними девушками

Сейчас мужчина арестован, а его пленницы находятся в центре реабилитации

Полицейские Испании задержали в Картахене (провинция Мурсия) 54-летнего мужчину из Йемена, который издевался над своими родственницами и держал их в полной изоляции от внешнего мира. Как пишет "Эль Паис", сейчас мужчина арестован, а его пленницы находятся в центре реабилитации.

Про араба известно, что он уехал из охваченного войной Йемена в 2014 году вместе с двумя дочерями и двумя племянницами, скитаясь по всему миру. За время своей "Одиссеи" мужчина успел пожить в Индонезии (1 год), Колумбии (2 года), Малайзии, Республике Корея (15 дней), Турции и Эквадоре (4 месяца), решив все-таки выбрать своим новым домом Испанию аккурат перед началом локдауна в марте 2020 году.

Правда на Пиренейском полуострове жизнь у девушек не задалась. Они фактически жили в рабстве у своего родственника и не могли ничего сделать без его разрешения. С соседями и другими людьми общаться им было строжайше запрещено, а фактически единственным "окном в мир" стали представители неправительственной организации "Fundación Cepaim", занимающейся помощью мигрантам.

Именно "общественники" обратили внимание на то, что с дамами что-то не совсем в порядке. Во время контактов с семьей, которые всегда проходили под строгим надзором обвиняемого, девушки выглядели подавленными, а на вопрос, где находятся их матери, давали противоречивые и туманные ответы. Поняв, что сами решить проблему они не могут, сотрудники НПО обратились в полицию.

Быстро разобраться в ситуации оказалось не так-то просто. Проверка фактов началась еще в сентябре 2020 года, однако судьи все не давали санкции на обыск в доме, требуя новых доказательств. В результате полиция установила, что у уроженца Йемена не было никаких документов от матери его племянниц, которые бы разрешали вывозить девочек за границу.

Испанские дипломаты через посольство в Саудовской Аравии смогли разыскать мать племянниц мужчины и выяснили, что она ничего не знала о судьбе своих дочерей. Женщина также была весьма удивлена "путешествием" своих родственников и даже не могла предположить, откуда у них были деньги на жизнь. Сама йеменка последние 8 лет ничего не слышала о дочерях, хотя запрос на их розыск "висел" в Интерполе.

Каким образом мужчина смог пересечь столько границ, не имя официальных бумаг, остается загадкой, при том, что одна из его племянниц являлась несовершеннолетней. Примечательно, что в йеменском консульстве в Турции, куда мужчина обратился для продления загранпаспорта, ему сообщили, что он разыскивается в связи с похищением племянниц, но мужчина смог все равно сбежать в Испанию.

Когда ордер на обыск все-таки был получен, то вошедшие в дом полицейские были поражены. Сама квартира напоминала зиндан – окна были заклеены бумагой, а связь с внешним миром была минимальна – в помещении не было ни телевизора, ни компьютера, ни радио. Даже если йеменец и давал своим "подопечным" читать газеты и журналы, то он аккуратно вырезал все фотографии, на которых были изображены лица женского пола. Сами пленницы араба выглядели так, словно их держали на хлебе и воде. Ведь, как потом оказалось, кормили их нерегулярно, а сам прием пищи полностью зависел от воли "хозяина".

Пока мужчине предъявлены обвинения в похищении двух племянниц, правда впоследствии список его уголовных дел может увеличиться. В полиции признают, что не уверены даже в том, что "дочери" йеменца действительно являются его родными дочерями, и поэтому хотят провести экспертизу ДНК.