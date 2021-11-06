От смартфона до фанеры: семь покупок, которые лучше сделать, не дожидаясь конца года

Уже начиная с октября многие ритейлеры плавно поднимают цены на товары, чтобы к Новому году дать «максимальные скидки» Фото: Алексей БУЛАТОВ

1. Косметика, парфюм, наряды

Духи, шампуни, рубашки и прочие традиционные новогодние подарки для членов семьи из той же серии нет никакого смысла покупать именно в декабре, под самый праздник. Как и обновки непосредственно для встречи любимого праздника или для корпоратива (греет надежда, что они будут).

Многие традиционно дожидаются предновогодних распродаж, чтобы именно на них затариться подарками себе и близким. Но эксперты также традиционно относятся к этому скептически и утверждают, что ноябрь для таких закупок подойдет гораздо лучше.

- Предновогодние распродажи очень часто не являются честными. Если не хотите переплачивать, покупайте все, что нужно, до начала декабря, когда у торговцев наступает высокий сезон. Или дожидайтесь, когда опять будет низкий сезон, - советует председатель правления конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин.

- Уже начиная с октября многие ритейлеры плавно поднимают цены на товары, чтобы к Новому году дать «максимальные скидки», которые по факту превращаются в ноль или в более высокие цены. Поэтому я за то, чтобы уже сейчас составить списки, что может понадобиться в главную ночь года: от продуктов до подарков, - и приступать к покупкам, а не ждать мифических распродаж, - говорит соосновательница онлайн-сервиса аренды вещей Next2U.ru Екатерина Крайванова.

В последние годы у нас, на западный манер, проводится еще и «черная пятница» - распродажи в конце ноября. В этом году — 26-28 ноября. Плюс их в том, что в российских условиях в это время предновогодний ажиотаж на тему «надо создать себе праздник, ведь мы этого достойны» еще не начинается, поэтому есть шансы подойти к покупкам более осознанно.

Осознанная подготовка к распродажам, по словам экспертов, подразумевает, что вы заранее, еще в начале ноября, составляете список нужных товаров и начинаете отслеживать цены на них. В век интернета это не представляет никакого труда. Так вы без проблем поймете, кто дает реальные скидки, а у кого лишь красивая реклама.

2.Электроника

Здесь все почти то же, что и с одеждой-обувью-парфюмерией. Эксперты поясняют, что если вам нужен компьютер или телевизор:

- лучше следить за скидками в течение года, потому что в нынешней экономической ситуации никто не будет держать что-то на складе специально для «черной пятницы» или предновогодних распродаж — товар, который устаревает из-за появления более новых моделей или на который по каким-то причинам нет особого спроса, уценяют и скидывают по мере необходимости,

- реальные скидки — это 10-30%, скидку в 70-90% (если она не от завышенной цены) могут дать только на что-то категорически не продаваемое — стоит задать себе вопрос, а нужно ли такое «чудо техники» вам,

- если вам по каким-то причинам не нужен исключительно «самый новый айфон», лучший способ сэкономить — покупать технику «предыдущей версии»; как только появляется более новая модель, предыдущая падает в цене, хотя технически может и не очень сильно отличаться от «новинки сезона», а иногда и работает лучше — такие варианты можно опять же встретить в течение всего года.

Распродажи очень часто не являются честными Фото: Олег УКЛАДОВ

3.Алкоголь

Спиртное — один из главных кандидатов на заблаговременные закупки. Оно-то уж за полтора месяца до Нового года точно не испортится. Запас не будет лишним еще и потому, что с января традиционно вырастают акцизы на алкоголь — что, естественно, сказывается на ценах. С 1 января 2022 года на крепкий алкоголь они должны увеличиться на 4%. Производители и продавцы, как правило, к этому событию готовятся заранее и ценники меняют постепенно — чтобы не вызывать в январе у не совсем еще протрезвевших после каникул граждан нездоровых эмоций.

Так что — чем раньше затариться, тем лучше.

4.Конфеты и консервы

Их тоже вполне можно купить и за полтора месяца до Нового года. А вот в предпраздничном ажиотаже риск нарваться на просрочку повышается.

Каждый год такие проблемы случаются, в частности, с детскими подарками, где периодически обнаруживаются изрядно полинявшие и испорченные шоколадные вкусняшки. Можно ругаться на извергов-продавцов, наживающихся на детях, но лучше заблаговременно выбрать хорошие конфеты, красивую упаковку (они нынче продаются любого вида), нарядные ленточки — и самостоятельно собрать подарок. Много времени это не займет — но вы хотя бы будете знать, что там внутри лежит.

Заранее можно — и стоит — закупить даже икру, если она в заводских баночках. Обычно срок хранения у них несколько месяцев (естественно, в холодильнике), а с декабря цены резко взлетают. Только внимательно смотрите на дату изготовления (и чем ближе к праздникам, тем внимательнее) — чтобы икра изначально была свежей.

5.Авиабилеты

Это касается не только поездок на Новый год, которые, конечно же, лучше планировать заранее даже в нынешней постоянно меняющейся ситуации. Но и тех, что предполагаются зимой-весной 2022-го. Особенно если это поездки за рубеж.

- Рубль сейчас укрепился, и у многих авиакомпаний распродажи, - объясняет Дмитрий Янин. - Поэтому если вы видите себя путешествующими через два-три-четыре месяца, стоит воспользоваться ситуацией. Но при условии, что у авиакомпании либеральная политика возврата и обмена билетов — и не возникнет больших проблем, если путешествие придется отменить из-за очередного локдауна и т.п.

То же, включая советы по выяснению политики компании по возвращению денег в случае форс-мажора, касается и зарубежных туров. Теоретически сейчас удобное время для их бронирования на начало 2022 года и весенние праздники — но при гарантии, что вы не потеряете все или значительную часть денег, если что-то пойдет не так не по вашей вине.

6.Товары для досуга

Как рассказали kp.ru аналитики сервиса price.ru, в прошлом году под Новый год резко выросли покупки настольных игр — в то время, как интерес к праздничной одежде и прочей атрибутике уменьшился. Эксперты предполагают, что такое может быть и на эти праздники. Как будут работать всякие увеселительные заведения, музеи, детские елки и т. п. в связи с пандемией, пока не очень понятно, а развлекаться в кругу семьи никто не запретит.

Поэтому заранее подумайте, что вам может понадобиться для каникулярного досуга — не только настольные игры, но и все лыжи, коньки, ледянки тоже стоит купить заранее.

Эксперты прогнозируют, что к концу этого года стоимость ряда популярных материалов наконец просядет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

7.Материалы для ремонта и стройматериалы

Это не шутка. Для многих закончить в новом году ремонт или строительство дома, брошенные из-за резкого роста цен на материалы, самым что ни есть счастьем и будет. Эксперты Национального объединения строителей прогнозируют, что к концу этого года (то есть к концу ноября-декабрю) стоимость ряда популярных материалов наконец просядет процентов на 30%. Это, в частности, древесина, фанера, металл, утеплители, газобетон и т. п. При этом, что будет с ценами весной, накануне нового строительно-ремонтного сезона, пока непонятно. Четко прогнозировать это никто не решается.

В прошлом совет купить себе в подарок на Новый год фанеры или газобетона может и звучал бы экзотически, но сегодня эксперты его таковым совсем не считают. Если есть где хранить и можно к недостроенному дому зимой со стройматериалами подъехать — почему бы и нет, доставка обычно работает круглогодично. А весной будут шансы быстрее начать работы.

- В нынешних условиях совсем неплохая идея — за локдаун и новогодние каникулы сделать у себя в квартире небольшой ремонт, не откладывая это до лета, - считает Дмитрий Янин. - Как минимум, часть материалов можно заказать онлайн.

СОВЕТ

А елочку дешевле взять на прокат

Екатерина Крайванова, соосновательница онлайн-сервиса аренды вещей:

- Некоторые товары, которые понадобятся лишь на праздники, можно вообще не покупать, а арендовать. Например, искусственная елка вам вряд ли пригодится в течение года, а ее стоимость “колючая”. Сложно найти искусственные деревья выше метра, цена которых будет меньше 10 тысяч рублей. Аренда елки вместе с украшениями обойдется в несколько тысяч. Точно также можно сэкономить на наряде для корпоратива. Чтобы удивить коллег, совсем не обязательно покупать платье за 20 тысяч, можно арендовать его за 2 тыс. Кроме того, в прокате есть многое из того, что пригодится для развлечений во время зимних каникул: коньки, тюбинги, игровые приставки, настольные игры и т. д.