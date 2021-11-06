Геннадий Зюганов: Выпить за праздник можно только 7 ноября. А в другие дни не стоит

Геннадий Зюганов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- ...Геннадий Андреевич, это Гамов из «Комсомолки».

- Да, привет, Саш, привет!

- Я поздравляю вас с праздником. Завтра вряд ли дозвонюсь. Сейчас в выходные, выпивают и 4-го, и 7-го. Вот у вас какие рекомендации, когда, в какой день все-таки отмечать праздник?

- Речь должна идти, прежде всего, о той исторической правде, о которой говорят все наши власти, чтобы никто не покушался ни на наши Победы, ни на историю, ни на язык, ни на культуру. И я, вообще, это приветствую. Следуя исторической правде, 4 ноября был православный праздник – Казанский престол, Казанская Божья Матерь. Именно с этой иконой Минин и Пожарский шли освобождать Москву от иноверцев – от ляхов. 4-го числа, в день Казанской Божьей Матери, они взяли Китай-город. Но Кремль еще был под властью ляхов. И сидели там эти самые - продавшие, предавшие страну бояре. И наши взяли Кремль только 7 ноября.

Значит, 7 ноября, по сути дела, двойной праздник. С одной стороны, наши великие граждане Минин и Пожарский освободили Кремль, освободили Москву и восстановили, что называется, нашу народную власть. Тем более, на Соборе всей земли русской они поклялись служить верой и правдой нашей державе.

А 7 ноября – это и день Великого Октября, когда свершилась социалистическая революция, когда Ленин предложил гениальный план возродить нашу державу в новой форме – в форме советской республики. Когда он произнес великие лозунги – «Мир – народам! Хлеб – голодным! Земля – крестьянам! Фабрики – рабочим! Власть – Советам!». Пять лозунгов, а какие они актуальные и сегодня.

Поэтому, мы 7 ноября будем отмечать это выдающееся событие.

Это главный праздник всего трудового народа. Он спас российскую государственность так же, как ее спасали Минин и Пожарский. Он возродил ее мирно.

Если Минин и Пожарский возрождали нашу державу на Соборе всей земли русской, который проходил, то здесь – на съезде депутатов всех республик был создан СССР. Ленин предложил вообще гениальный план образования страны. Была создана комиссия, не только чрезвычайная – по борьбе с преступностью, с саботажем, но и комиссия вторая чрезвычайная – по борьбе с безграмотностью. Предложил планы НЭП и ГОЭЛРО, которые подняли убитую, распавшуюся страну к новым высотам.

А Сталин провел модернизацию, коллективизацию, культурную революцию, что позволило сделать страну ведущей державой мира, расколотить фашистов, создать ракетно-ядерный паритет и прорваться первыми в космос. Все это будем отмечать 7 ноября.

- Какие будут мероприятия?

- В 12 часов представители делегаций, - с учетом, конечно, антиковидных мер, масочный режим будем соблюдать, дистанцию, - соберутся у памятника Жукову, у Могилы Неизвестного Солдата. Отсюда - шествие к Мавзолею Ленина, поклонимся, возложим цветы и потом поздравим друг друга с праздником.

Сегодня - еще через вас - хочу поздравить всю страну с одним из самых гениальных праздников на Земле, когда родился новый мир, когда труд победил капитал, когда человек труда стал управлять страной...

Когда Ленин впервые в истории сказал: будем учить бесплатно. И организовал это дело. Будем лечить бесплатно. И реализовал это. Будет 8-часовой рабочий день. Так и произошло. Будет декретный отпуск для женщин - и женщины-матери это получили.

- А какие призывы ЦК КПРФ к 7 ноября?

- Да здравствует власть Советов! Да здравствует новая Победа! Ура!

- Ура! Значит, отмечаем только 7 ноября? А иначе же просто можно спиться? Правильно же?

- Конечно. Давай, давай.

- Стопочку выпьете?

- Привет, удачи всем.