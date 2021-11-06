«Не было взаимной любви»: Марина Зудина объяснила причину ухода и возвращение Андрея Бурковского в МХТ

Марина Зудина Фото: Борис КУДРЯВОВ

О своем возвращении Бурковский сообщил в микроблоге. Его поздравили Екатерина Стриженова, Полина Гагарина, Стася Милославская, Денис Клявер, Варавара Шмыкова, Кристина Бабушкина, Марина Зудина (она только что вместе с Бурковским играла спектакль), Сергей Бурунов, Елена Валюшкина, Ксения Лаврова-Глинка, Андрей Фомин, Наташа Швец и многие-многие другие. Бурковский не только хороший артист, но и, судя по всему, человек неплохой, дружелюбный. И все за него рады.

Напомним, в конце октября он поблагодарил через Инстаграм МХТ: «Хочу сказать огромное спасибо великому Московскому Художественному, всем потрясающим людям театра и дорогому Олегу Павловичу Табакову за невероятные 10 лет». И ни слова (а тем более благодарного) не сказал о тогдашнем руководителе театра Сергее Женоваче.

27 октября в МХТ поменялся худрук. Женовач ушел из театра «по собственному желанию». После этого Бурковский сразу вернулся. Он был на собрании труппы, где в новом качестве художественного руководителя выступил Константин Хабенский. Почти вся труппа назначение Хабенского восприняла позитивно. Бурковский вел себя на собрании как член коллектива, как будто бы никуда не уходил. А 5 ноября лаконично написал у себя в Инстаграме: «Вернулся!!!».

Несколько дней назад, пытаясь проанализировать, что же произошло и что было не так в Женоваче, актриса Марина Зудина (вдова Олега Табакова) написала в своем микроблоге: «Любви без взаимности не бывает. Театр готов был и хотел любить, но взаимно! Никаких интриг не было. И никакой закулисной борьбы тоже не было… Но вчера, когда я играла спектакль, в самом театре было столько радостных лиц и царило такое оживление, что я впервые за последние годы, ощутила связь с тем театром, который любила». Смысл ее слов в том, что Женовач не смог полюбить, ну хотя бы принять и настроиться на одну волну с коллективом МХТ им.Чехова. Соответственно, и труппа его не полюбила.