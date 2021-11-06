Новый министр обороны Украины оправдал применение "украинских" беспилотников "Байрактар"

Алексей Резников прославился своими определениями Донбасса, как "раковой опухоли на теле Незалежной" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новый министр обороны Украины Алексей Резников, прославившийся своими определениями Донбасса, как "раковой опухоли на теле" Незалежной еще не съездил никуда ни с одной инспекционной проверкой, не подписал еще ни одного документа, кроме принятой им присяги, не провел аудит военного хозяйства, как обещал, но уже внес существенный вклад в развитие (или разрешение, смотря, как ситуация развернется далее) в Донбассе.

- Я хочу обратить внимание на текст минских соглашений, в котором четко записан запрет на использование беспилотных аппаратов. Но там есть одно важное слово, о котором забывают даже наши немецкие друзья: иностранных. То есть это россиянам запрещено использовать беспилотники над украинской землей. А мы на своей земле, и это – украинский беспилотный аппарат, - оправдал Резников применение беспилотника турецкого производства "Байрактар" на линии разграничения в зоне конфликта и одновременно объяснил порядок дальнейших действий ВСУ.

Надо сказать, что он практически подтвердил слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, который попросил не называть задействованные в конфликтах беспилотники, экспортированные Анкарой, турецкими, подчеркнув, что с того момента, как какая-либо страна купила турецкие "Байрактары" они становятся не турецкими, а страны –покупателя, в данном случае - украинскими. Резников спел с главой турецкой дипломатии практически в унисон.

В сети слова Резникова восприняли весьма неоднозначно. Многие сразу заговорили о необходимости введения бесполетной зоны над Донбассом. По примеру, как это было сделано иностранными борцами за демократию в Ираке и в Ливии. Но, вероятно, не стоит доходить до таких крайностей, поскольку это может привести к прямому ввязыванию России в конфликт. А это стоит делать лишь в самом крайнем случае. И не надо ничего опровергать и требовать, чтобы киевские политики забрали свои слова назад. Такие требования все равно ни на что не повлияют.

В этой ситуации было бы хорошо воспользоваться той лазейкой, которую проделали для всех, подобно лисьему лазу в курятник, деятели из Киева. Например, сделать так, чтобы в войсках ЛДНР появились собственные беспилотники. Да что там беспилотники? Системы РЭБ, дивизионы ТОС, современные гаубицы, танки, парочку дивизионов ПВО и, вполне возможно, даже армейская фронтовая авиация, например, в виде Ми-28 или "Аллигаторов". Да и тактические "Точка У" вместе с оперативно-тактическими "Искндерами" не помешают, если что. Конечно же, принадлежащие ЛДНР. Поскольку, как говорят господа Резников, Чавошоглу и вторящие им в Европе политики, с момента приобретения эти виды вооружений перестанут быть российскими, а станут ЛДНР-вскими. Тем более, что мировая торговля вооружением знает много всяких вариантов продажи – через испытания, допустим, кредитная схема, в лизинг. А что касается возражений относительно того, что нельзя продавать оружие непризнанным государствам, так, к слову, это может сделать даже не Российская Федерация, а Южная Осетия или Абхазия. У последней, к слову, есть и возможность для осуществления транспортной доставки по морю. А на все возмущения, крики и истерики спокойно отвечать: "Да вы что? Это не наши. Это донбасские танки и ракеты".

Конечно, вряд ли это, к сожалению, произойдет. Но, понимаете, в чем дело - другого способа встряхнуть всю эту камарилью в Киеве и привести в чувство просто не существует. Они не понимают иного языка, кроме как грубого и эффективного "принуждения к миру". Что уже было доказано практически с такими же исключительными в 2008-м году. Но тогда России действительно пришлось вмешиваться, поскольку мы были гарантами мира на земле Южной Осетии, и были атакованы наши российские миротворцы. А сейчас Россия и в конфликте этом не участвует, и миротворцев там на линии разграничения нет. И Украина продолжает считать, что только она одна может играть по самим для себя установленным правилам.