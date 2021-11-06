«Наше время или Взрослым вход воспрещен»: подростки обсудят, почему их поколение считают инфантильным и что с этим делать

В эту субботу на радио «КП» (97,2 FM) ребята обсудят, почему их поколение считают инфантильным

Представляем двадцать четвёртый выпуск программы «Наше время или взрослым вход воспрещен», где подростки обсуждают без взрослых самые важные для себя темы. Тема выпуска «Инфантильное поколение».

В эту субботу на радио «КП» (97,2 FM) ребята обсудят, почему их поколение считают инфантильным и что с этим делать.

Ведущие: Анджелина Трошина, Юлия Голдовская, Иван Ковнацкий

Помощник продюсера: Петр Безменов

Спикеры программы: дети, родители и эксперты. Специальный гость студии — Елена Кандыбина, детский и семейный психолог, психолог по работе с родителями благотворительного фонда «Здесь и сейчас»

Программа подготовлена радио «Комсомольская правда» совместно с Институтом воспитания @institut_vospitaniya при поддержке Министерства просвещения РФ.

#ИнститутВоспитания #Институтдетства

Ссылка на все выпуски программы «Наше время или Взрослым вход воспрещен».