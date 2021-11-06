Уволили из-за "обратной дискриминации": белый американец получил компенсацию в $10 миллионов

Несогласный с решением работодателя мужчина подал в суд, потребовав компенсацию

Интересный вердикт вынес американский суд в конце октября. Как пишет Fox News, благодаря тому, что Дэвид Дюваль смог доказать "обратную дискриминацию", он получил штраф в 10 миллионов долларов от бывшего работодателя.

Дюваля имел неплохую должность в "Novant Health" – крупной медицинской компании, в которой трудятся более 35 тысяч человек в трех штатах. В течение 5 лет он занимал пост старшего вице-президента по маркетингу и коммуникациям, однако в июле 2018 года был выгнан, как утверждали представители "Novant Health", за свою "некомпетентность".

Правда потом выяснился один нюанс: на работу, с которой справлялся один "некомпетентный" Дюваль, компания взяла на работу двух "компетентных" женщин – одну белую, а другую афроамериканку.

Несогласный с решением работодателя мужчина подал в суд, потребовав компенсацию, так как считал, что его выгнали не из-за недочетов в работе, а из-за стремления компании выглядеть "инклюзивной" и "толерантной". В своем иске, поданном в 2019 году, Дюваль указал, что его увольнение было обусловлено исключительно желанием работодателя обеспечить "разнообразие". Мужчина обвинил компанию в нарушении закона "О гражданских правах", запрещающего половую и расовую дискриминацию на рабочем месте.

Казалось бы, что в условиях современной истерии и движения BLM шансы у Дюваля равны нулю. Однако федеральный суд в Шарлотте постановил, что "Novant Health" не может доказать обоснованность увольнения и должна выплатить компенсацию мужчине в размере 10 миллионов долларов, так как действия в отношении истца действительно были обусловлены дискриминацией.

Справедливость восторжествовала, но есть и некоторые детали, на которые обращают внимание пользователи сети, прокомментировавшие новость. Например, мужчина входил в совет директоров компании, то есть он сам должен был одобрять решения "Novant Health", в том числе, и в сфере создания той самой атмосферы "инклюзивности". Дюваль и сам не отрицает этого, ведь, по словам адвоката мужчины, "истец был последовательным сторонников разнообразия в больнице".

К тому же успешный исход дела во многом был определен тем, что у Дюваля были деньги на хороших адвокатов, досконально знающих все законы. Для того, чтобы тягаться с крупным бизнесом, имеющим в штате целые юридические отделы, необходимы весьма дорогостоящие специалисты, услуги которых могут позволить только сотрудники с неплохой зарплатой. Поэтому и новости о победе в борьбе с "обратной дискриминацией" в основном касаются известных и состоятельных людей, а не простых работяг.