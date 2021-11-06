«Приходят кадриться женщины за 80»: Прохор Шляпин рассказал о личной жизни после смерти жены – миллионерши

Последней любовью Прохора стала 47-летняя канадская юристка Татьяна Дэвис. Фото: личный архив.

Прохор Шаляпин постоянно привлекает внимание своими романами. Многие считают артиста альфонсом, ведь в спутницы жизни он обычно выбирает женщин постарше. Каждые новые отношения исполнителя бурно обсуждаются, при этом многие не верят в искренность его чувств. На все упреки Прохор неизменно отвечает, что сам зарабатывает на жизнь, и спонсорство состоятельных дам не считает основным источником своего дохода.

- Я себя альфонсом не считаю. Если бы я был настоящим классическим альфонсом, то я бы весь этот курятник на телевидение не таскал за собой. Я бы себе красивенько альфонсировал, клипы снимал, на машинах разъезжал. Я вам больше скажу, я бы не отказался побыть альфонсом, если бы мне что-то подарили, сделали для меня, - рассказал Шаляпин в эфире программы «Однажды...» на НТВ.

Прохор ответил и на вопрос о том, почему все его возлюбленные – дамы в возрасте. По словам исполнителя, ему проще с «девушками постарше». К многочисленным шуткам в свой адрес Шаляпин уже привык. Он рад, что благодаря этой теме его имя у всех на слуху.

- Вот такая бывает жизнь. Это смешно, но а почему нет? Зато сколько шуток, - говорит артист. - Обо мне и Иван Ургант шутил, и в Comedy Club, это хорошо же, я с юмором отношусь, меня это не ранит.

Второй женой певца стала бизнес-леди Лариса Копенкина: она была старше Прохора почти на 30 лет. Фото: Инстаграм.

Действительно, со всеми подругами у 37-летнего музыканта была значительная разница в возрасте. Впервые он женился в 18 лет на женщине гораздо старше себя. Второй женой певца стала бизнес-леди Лариса Копенкина: она была старше Прохора почти на 30 лет. Супруги развелись в 2015 году. Затем Шаляпин встречался с вдовой Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской – она была старше исполнителя на пять лет. Последней любовью Прохора стала канадская юристка Татьяна Дэвис. 47-летняя супруга артиста умерла от коронавируса в сентябре, всего через месяц после свадьбы.

Сейчас Шаляпин в трауре, он продолжает скорбеть по умершей жене. Музыкант посвятил Татьяне песню и дает в память о ней концерты. Тем, не менее, он решил вернуться к активной гастрольной деятельности. Единственным минусом своей славы «любителя бабушек» Прохор называет то, что теперь на концертах ему оказывают знаки внимания исключительно женщины категории 70+. Впрочем, артист рад, что может дарить приятные эмоции дамам любого, в том числе и пожилого возраста.

- Единственное, конечно, приезжаешь на концерт, приходят кадриться к тебе женщины и за 80. Дошло до того, что многие пожилые дамы подходят ко мне с надеждой, с огоньком в глазах, - рассказал Шаляпин в эфире НТВ.

Ранее, еще до смерти Татьяны Дэвис, Прохор уже высказывал свою точку зрения по поводу отношений со зрелыми и состоятельными женщинами.

- Быть альфонсом - не самое плохое призвание в жизни, - заявил Шаляпин в эфире YouTube-шоу «Народный опрос». - Я за счет женщины никогда не жил. Я всегда зарабатывал и зарабатываю свои деньги, и они у меня были всегда свои.

При этом артист признался, что если состоятельная дама предложит сделать ему подарок, он не откажется.

- И я думаю, что вряд ли кто-то другой откажется. Что за лукавство какое-то дешевое. Другое дело, когда никто не предлагает, - уверен Прохор. - Я говорю: друзья, вы можете меня обвинять в том, что я альфонс, только тогда, когда вам богатая женщина что-то предлагала, и вы отказались – вот тогда принимаются эти претензии. А когда вам в принципе не предлагали, и вы пуританскую природу изображаете, это глупо, потому что это не соответствует действительности, вы лукавите.