Выбираем виноградный сок

Екатерина Головкова

– На что обращать внимание при покупке виноградного сока? Что должно быть в составе? И чего там быть не должно?

– Официальное определение сока такое: жидкий пищевой продукт, который не сброжен, способен к брожению, получен из съедобных частей доброкачественных, спелых, свежих или сохраненных свежими либо высушенных фруктов и (или) овощей путем физического воздействия на эти съедобные части и в котором в соответствии с особенностями способа его получения сохранены характерные для сока из одноименных фруктов и (или) овощей пищевая ценность, физико-химические и органолептические свойства.

Сок может быть осветленным. В него могут быть добавлены концентрированные натуральные ароматообразующие фруктовые вещества и/или концентрированные натуральные ароматообразующие овощные вещества, фруктовая, овощная мякоть, фруктовое, овощное пюре (в том числе концентрированное – для восстановленного сока), клетки цитрусовых фруктов, произведенные из одноименных фруктов, овощей путем физического воздействия на них.

Таким образом, в составе виноградного сока, могут быть указаны концентрированный виноградный сок, сахар, регуляторы кислотности, вода. Одновременное добавление сахара и регуляторов кислотности сока в один и тот же сок запрещается.

Сахар, сахара, их растворы, сиропы (сахароза, декстроза безводная, глюкоза, фруктоза) могут использоваться отдельно или в любой комбинации при производстве фруктовых соков. Добавление перечисленных ингредиентов для корректировки вкуса допускается в количестве не более чем 1,5 % от массы готовой продукции и не может применяться для замещения растворимых сухих веществ сока. Добавление в соки прямого отжима растворов, сиропов сахара, сахаров не допускается.

Добавление концентрированных натуральных ароматообразующих фруктовых веществ в свежеотжатые соки запрещается. Использование ароматизаторов при производстве соков запрещается.

– Какие виды соков бывают?

– В зависимости от способов производства и обработки фруктов или овощей соки бывают следующих видов:

а) сок прямого отжима – произведенный путем механической обработки непосредственно свежих или сохраненных свежими фруктов или овощей;

б) свежеотжатый сок – сок прямого отжима, произведенный из свежих или сохраненных свежими фруктов, овощей в присутствии потребителей и не подвергавшийся консервированию;

в) восстановленный сок – сок, произведенный из концентрированного сока или концентрированного сока и сока прямого отжима и питьевой воды;

г) концентрированный сок – сок, произведенный путем удаления из сока прямого отжима части содержащейся в нем воды в целях увеличения содержания растворимых сухих веществ не менее чем в два раза по отношению к исходному соку прямого отжима. В концентрированный сок могут быть добавлены концентрированные натуральные ароматообразующие вещества, произведенные из одноименного сока либо из одноименных фруктов или овощей;

д) диффузионный сок – сок, который произведен путем извлечения с помощью питьевой воды экстрактивных веществ из свежих или высушенных фруктов или овощей одного вида, сок из которых не может быть получен путем их механической обработки. Диффузионный сок может быть подвергнут концентрированию, а затем восстановлению. Содержание растворимых сухих веществ в диффузионном соке должно быть не ниже уровня, установленного для одноименного восстановленного сока.

– Как происходит контроль качества производства виноградного сока?

– Требования к качеству и безопасности виноградного сока установлены в технических регламентах Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» (ТР ТС 023/2011).

При проведении лабораторных испытаний виноградный сок подвергают исследованиям по микробиологическим, физико-химическим показателям, а также по содержанию пищевых добавок (лимонная, яблочная, винная кислота и др.), технологических средств (например, тартрат калия). Маркировка сока должна соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011).

– Куда обращаться, если виноградный сок оказался некачественным? Нужен ли чек?

– Все претензии по поводу недостатков товара предъявляются только в течение срока годности. Если вы купили некачественный товар, то вы вправе:

– потребовать замены недоброкачественного товара товаром надлежащего качества.

– потребовать соразмерного уменьшения покупной цены.

– потребовать возврата уплаченной за товар суммы, то есть отказаться от исполнения договора купли-продажи. При этом продавец не имеет право удерживать сумму, на которую понизилась стоимость товара из-за полного или частичного использования товара, потери товарного вида продукта или других подобных обстоятельств.

Отсутствие чека не является основанием для отказа. Если ваши требования не были удовлетворены, следует обратиться в Роспотребнадзор с копией отказа.