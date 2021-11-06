О, спорт, ты смерть: просмотр футбольных матчей вызывает инфаркт

Важно учиться контролировать собственные эмоции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Когда в футболе проигрывает любимая команда многие болельщики хватаются за сердце. Однако, как выяснил испанский кардиолог Хуан Энрике Пуче, это не просто фигура речи, а медицинский факт. Как пишет издание "La Vanguardia", специалист представил Испанскому обществу кардиологов результаты исследований, которые свидетельствуют, что в определенных случая просмотр футбольного матча может привести в больницу.

Свои изыскания Пуче проводил в родном Кадисе. Когда футбольный клуб, носящий то же имя, что и город, выигрывал в матчах, то врачи фиксировали меньше сердечных приступов и случаев стенокардии, чем обычно. Если же команда терпела неудачу, то доктора наоборот фиксировали всплеск проблем с сердцем.

Исследование "показывает, что негативные эмоции, проявляющиеся во время матча (злость, агрессия, волнение и подавленность), вызывают инфаркты", — объясняет Пуче.

Выводы врача подтверждаются практикой и другими исследованиями. Например, когда на Мундиале 1998 года сборная Англии уступила Аргентине, то больницы зарегистрировали на Туманном Альбионе на 25% больше случаев с симптомами инфаркта. То же самое произошло и в 2010 году, во время четвертьфинала чемпионата мира Уругвай-Гана. Напряженная игра, завершившаяся победой Уругвая в серии пенальти, стоила здоровья множеству сердечников в латиноамериканской стране, а сама ситуация даже получила собственное имя: "синдром Абреу" по фамилии уругвайского нападающего, забившего победный гол.

Что же делать фанатам? Неужели осталось только накрыться простыней и ползти на кладбище? Вовсе нет, испанский доктор дает и рекомендации, как оставаться здоровым даже будучи ярым болельщиком. Прежде всего надо контролировать факторы риска и знать о своих слабостях. Но не менее важно учиться контролировать собственные эмоции.

Испанское общество кардиологов тоже дает простые советы на случай важного матча. Например, рекомендует "морально подготовиться, чтобы не воспринимать матч слишком серьезно", и не "увлекаться эмоциями". Кроме того врачи рекомендуют не переедать перед игрой и во время матча, а также воздержаться от алкоголя. И просят отвлечься от игры, если не можете совладать с чувствами: лучше пару минуть подышать у открытого окна, чем неделю валяться в больнице.