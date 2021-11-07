Военные врачи лечат коронавирус даже на расстоянии: с помощью телемедицины

Более 1,4 тыс. телемедицинских консультаций для пациентов с коронавирусом провели военные специалисты с начала 2021 года. Фото: Александр РОГОЗА

Более 1,4 тыс. телемедицинских консультаций для пациентов с коронавирусом провели военные специалисты с начала 2021 года. Как сообщили kp.ru в Департаменте информации и массовых коммуникаций (ДИМК) Минобороны, больше половины из них касались пациентов в тяжелом и даже критическом состоянии, им срочно была нужна помощь профильных специалистов.

Управление телемедицинскими сеансами осуществляется из Центра координации медицинского обеспечения, который создан на базе Военно-медицинской академии им. С.М.Кирова в Санкт-Петербурге. Дистанционные консилиумы, как правило, проводились с врачами гражданских медучреждений отдаленных населенных пунктов. В ряде случаев рекомендации военврачей имели решающее значение.

Впрочем, коронавирус военные специалисты лечат не только «удаленно». По данным оборонного ведомства, с начала года в военно-медицинских организациях экстренную медицинскую помощь получили более 10 тыс. гражданских пациентов.

- В первую очередь в таких видах помощи нуждались люди старших возрастных групп, - сообщили в ДИМК Минобороны. – Среди них – пациенты с тяжелыми формами течения болезни, с сопутствующими системными заболеваниями и различными осложнениями, полученными на фоне коронавируса. В настоящее время в Вооруженных Силах РФ оказывается 125 видов высокотехнологичной медицинской помощи по 25 профилям.

Содействие гражданским медучреждениям в лечении коронавирусной инфекции Минобороны оказывает по поручению Президента России. На днях сводный медицинский отряд Центрального военного округа приступил к работе в Республике Хакасия. Два многопрофильных полевых госпиталя Южного и Западного военных округов оказывают медицинскую помощь населению Тульской области и Республики Абхазия.

- В многофункциональных медцентрах Минобороны более половины коечного фонда задействовано для лечения гражданского населения, - сообщили в оборонном ведомстве. – С наибольшей нагрузкой такие Центры работают в Одинцово Московской области, Калининграде и Ростове-на-Дону, в которых уже вылечено более 4,5 тысяч гражданских лиц.