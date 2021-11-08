Собянин от Смоленска до Саратова, Грета v2.0 и Грета v1.0, сварливый Чубайс, "удар ножом в спину", Кремень и Гарбузинка, искоренение мужей Примадонны, театр начинается с нужника

Депутат Дарья Беседина. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Даша-Самокат (депутат Мосгордумы Д. С. Беседина, избранная в 2019 г. по методике "умного голосования") проявила свой недюжинный ум, объяснив происхождение густого тумана, окутавшего столицу 2 ноября: "Это — следствие экологической политики мэрии Москвы, точнее, полного наплевательства на неё. Это и бесконечные стройки дорог, провоцирующие рост автомобилепользования, и уничтоженная Собяниным троллейбусная система".

Злонравие С. С. Собянина всем известно, в особенности экологам, но в мрак и туман погрузилась не только Москва, но и обширные пространства от западной границы РФ до Нижегородской и Костромской областей, от берегов Белого моря в Архангельской области на севере до Самарской и Саратовской областей на юге. Получается, во всей европейской части России С. С. Собянин неистово строит автомобильные дороги, а равно и упраздняет троллейбусное сообщение. За эти его грехи небесная канцелярия насылает небывалый туман от Смоленска до Саратова.

Впрочем, без экологии нынче труба, а зеленые активистки делают успешную карьеру – см. например Грету Тунберг. Наверняка Депутат Беседина резонно рассудила, что хорошо бы и ей заделаться нашей нечерноземной Гретой.

Тем временем Грета v1.0 прибыла в Глазго, где проходит съезд мировых знаменитостей, якобы охраняющих природу, а в действительности только производящих бессмысленное "бла-бла-бла". Зеленая девица, непримиримая к пустому бляканию, призвала своих сторонников поднять знамя борьбы по образцу антиглобалистов, громивших в 2000-е гг. места проведения съездов G8.

Грета Тунберг. Фото: REUTERS

Единомысленным с возглавляемой Тунберг школотой оказался и спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития А. Б. Чубайс, включенный в состав тех, кто будет говорить от имени России. При том, что устойчивый посол решительно высказался по адресу тех, кто считает, что нынешний энергетический содом в Европе есть следствие невежественной и противоречивой политики европейского начальства. "Все это узко и предельно поверхностно. Сделать из этого правильные выводы невозможно, а те, которые делаются, являются идиотскими или просто безумными. Это полная дичь и взгляд третьего "Б" класса на проблему", - заявил неистовый Чубайс.

Официальный представитель МИД РФ М. В. Захарова возразила спецпредставителю: "Надеюсь, под пропагандой не имеется в виду выступление президента России, который предельно конкретно отвечал на странные обвинения некоторых западных экспертов и СМИ в якобы причастности нашей страны к взлету цен на газ в ЕС".

Полемика двух представителей оставляет неясным, кого же все-таки спецпредставляет А.Б. Чубайс, называющий речи В. В. Путина "взглядом третьего "Б" класса". Скорее всего имела место простая канцелярская ошибка. А. Б. Чубайса назначили спецпредставителем при главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, но при оформлении официальных документов письмоводитель перепутал инстанции и выписал паспорт на имя спецпредставителя при президенте РФ. И получилось что-то вроде сказки Андерсена "Как буря перевесила вывески".

Анатолий Чубайс. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ведь и высокая дипломатия не застрахована от ошибок. Посол Украины в Берлине А. Я. Мельник оценил позицию Германии по Северному потоку-2, как "удар ножом в спину".

Неправильную и даже коварную, с точки зрения Киева, политику, допустим, Франции или Греции, посол мог бы охарактеризовать даже и в более сильных выражениях. Но Германия – случай особый. В 1919-1945 гг. в немецком языке употреблялся ряд политических выражений, ставших после 1945 г. абсолютным табу. Например "Вечный Жид" и тот же "Удар ножом в спину". Причем легенда о Вечном Жиде появилась в Европе где-то в XIII в., а "Удар ножом в спину" восходит к Песни о Нибелунгах. Что, однако, не имело значения. Национал-социалистические вожди чрезмерно любили эти образы, поэтому в ходе денацификации они оказались в немецком языке под запретом.

Конечно, среди своих львовских товарищей Мельник имеет полное право так говорить. Но с немецкими собеседниками лучше было воздержаться. Тем более, что специальность Мельника – "переводчик с немецкого языка", каковая квалификация включает в себя и некоторые страноведческие познания – хотя бы для того, чтобы не попасть в ложное положение.

Хотя языкознание вообще не самая сильная сторона украинского политикума. Уполномоченный по защите государственного языка Т. Д. Кремень призвал переименовать населенные пункты Арбузинка, Северодонецк, Южноукраинск, Южное, Спокойствие, Надежевка, Переводчиково, Луч, Первомайское. Под закон о запрете советской символики подпадает разве что Первомайское, остальные топонимы абсолютно невинны в советском отношении. Но Кремень видит свою задачу не только в политической, но и в эстетической цензуре: "Раньше эти населенные пункты имели прекрасные названия, например, Гарбузинка".

Но штука в том, что "гарбуз" – это тыква. Если Кремень желает украинизировать Арбузинку, ему следует переименовать ее в Кавунинку. А то получается сугубый сумбур на бахче.

Но что там Арбузинка чи Гарбузинка, когда в Киеве решили, что артист М. А. Галкин, словно зверь хищный, представляет (своим чесом, очевидно) угрозу национальной безопасности Украины. Поскольку в августе под ту же гильотину попал и Ф. Б. Киркоров, очевидно, украинская безпека решила совершенно искоренить всех мужей Примадонны нашей – как действующих, так и бывших.

Владимир Кехман. Фото: Влад КОМЯКОВ

Не то в России, где культура цветет. Министр О. Б. Любимова назначила гендиректором МХАТ им. Горького (что на Тверском бульваре) петербуржца-новосибиряка В. А. Кехмана, после чего Владимир Абрамович горячо взялся за дело. Уволил худрука Э. С. Боякова и сорвал со стены его портрет, после чего стал инспектировать буфеты и туалеты, отмечая, что именно там гендиректор должен явить свои таланты. В сущности, отчего бы и нет. К. С. Станиславскому приписывается теория, что театр начинается с вешалки, но с тем же правом он может начинаться и с нужника.

Беда в том, что как в 1987 г. МХАТ'ы размножились путем почкования, так уж тридцать с лишним лет как на Тверском бульваре все никак не вытанцовывается. Натурально, заколдованное место. Последняя надежда на Владимира Абрамовича с нужниками. Если же и это не поможет, Мельпомене останется капитулировать, а в здании на Тверском устроить многофункциональный торговый центр. Авось в нем дела пойдут веселей.