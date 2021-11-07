Самолет с политологом Екатериной Шульман, летевший в Москву, совершил экстренную посадку в Перми

Екатерина Шульман возвращалась с Красноярской ярмарки книжной культуры Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

6 ноября в пермском аэропорту экстренно сел самолет рейсом SU 1487, следующий из Красноярска в Москву. На самолете возвращались с Красноярской ярмарки книжной культуры писатель и политолог Екатерина Шульман.

Об инциденте первым сообщил летевший тем же рейсом драматург Валерий Печейкин. Поздно вечером 6 ноября в соцсетях Печейкина появился короткий пост: "Наш самолет посадили в Перми".

В представительстве компании журналисту kp.ru подтвердили экстренную посадку:

- Наш борт вылетел из Красноярска 6 ноября и совершил оперативную посадку в Перми в 23:08.

Как отметил оператор, причина посадки была вызвана оперативными причинами. "Это означает, что самолет либо приземлился на дозаправку, либо "стало плохо одному из пассажиров".

Последнюю версию подтвердил Валерий Печейкин. По его словам, одному из пассажиров стало плохо в середине полета.

"Он выпил таблетки и толком не мог объяснить, что выпил. Стюардессы забегали: «Есть ли среди пассажиров врач?» Врача не оказалась. Хотели посадить самолет, но мужчина отказался. И ушел в хвост — сидеть и мучиться".

Вскоре пассажиру стало хуже и тогда самолет посадили в Перми.

"Вошла спасательная бригада. Пассажира увели куда-то через хвост", - отметил Печейкин.

Напомним, Печейкин и Шульман возвращались в Москву с Красноярской ярмарки книжной культуры. Накануне книга Валерия Печейкина "Злой мальчик" вошла в шорт-лист премии "Нос". Екатерина Шульман выступала дважды с перерывом час при полном аншлаге. Зрители располагались даже на полу.

Несмотря на непростой полет, драматург не растерял чувства юмора и даже пошутил по поводу популярности своей коллеги.

"Ко мне пришла мысль: я умру, но тогда, мне дадут премию «НОС» — это будет красиво, согласитесь. С формулировкой: «Его жизнь была короткой, как и тексты. Язык Печейкина как его останки — смесь повседневности, железа и огня». Но потом я вспомнил, что в бизнес-классе летит Екатерина Шульман. И все газеты напишут: «Погибла Екатерина Шульман». Тогда все премии и газетные полосы отдадут ей, а про меня не вспомнят".

Как сообщает представительство компании, самолет пробыл в Перми чуть более получаса. Уже в 23:40 борт снова поднялся в воздух и благополучно приземлился в Москве 7 ноября в 0:13. О состоянии здоровья госпитализированного не сообщается.