Звезды отменили шумные вечеринки, но подарки получили: на юбилей Собчак подарили сумки и украшения, а Чуриковой - детокс

Константин Богомолов подарил жене путешествие в Рим. А друзья — одежду и украшения Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

На этой неделе сразу в нескольких звездных семьях отмечали дни рождения. Пандемия и другие обстоятельства внесли коррективы в привычные празднования. Рассказываем, как отметили свои и детские дни рождения звезды.

Ксения Собчак перед днем рождения слетала с мужем на пару днем в Рим. Эти короткие романтические каникулы – подарок от любимого мужа худрука Театра на Малой Бронной Константина Богомолова. 5 ноября в день своего 40-летия Собчак уже была в Москве. Она давно запланировала на этот день большой праздник, но отменила его в начале октября из-за смертельного ДТП, которое случилось в Сочи. Ксения тогда провела коммерческое мероприятие на Красной Поляне, и на такси поехала в аэропорт. Водитель этого такси выехал на встречную полосу, спровоцировав лобовое столкновение с другим автомобилем – одна пассажирка этой машины погибла, а вторая вместе с водителем была госпитализирована. Теперь Ксения помогает всем, кто был во второй машине. И из-за этого трагического происшествия решила не устраивать гулянку. Отметила Собчак юбилей в семейном кругу с близкими, но подарки в ее загородным дом в «Горках» прислали многие друзья и партнеры.

Бар в виде телевизора — подарок Ксении в новый дом Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Ксения поделилась в инстаграме видео с распаковкой подарков. Самый трогательный сделан своими руками – сын Платон вырезал открытку с сердечками. Друзья присылали букеты и подарки – вещи известных брендов и очень дорогие украшения. Например, колье от Gartier из коллекции Juste un Clou. Его стоимость от 2,5 до 3 миллионов рублей. Набор Gucci, сумки из новых коллекций от Bottega Veneta и других брендов.

Открытка Ксении Собчак от сына Платона Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Колье Gartier за 2,5 миллиона рублей — подарок Ксюше от друзей Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Сергей Лазарев собирался устроить большой праздник на семилетие сына Никиты. Заранее бронировал ресторан, агентство должно было устроить шоу с аниматорами, декором и бумажной дискотекой. Но из-за новой волны коронавируса и локдауна артист решил отменить шумный праздник с гостями. Отмечали детский день рождения дома – с семьей. Украсили комнату шарами, наготовили как на новый год. Никита Лазарев большой фанат «Лего», поэтому заказывал папе новые наборы конструктора. Отметили весело – Сергей Лазарев пошутил: «Второй день отходим от праздника. Разбираем подарки и доедаем праздничный стол».

Сергей Лазарев на праздник сына украсил дом шарами, заказал мультяшный торт. А сестра именинника выучила стих

Нюша улетела в Дубай, где устроила на трехлетие дочери Серафимы-Симбы большой праздник в ресторане. Певица скоро станет мамой второй раз, и сейчас с мужем проводит время в ОАЭ. У супруга звезды там проходят мероприятия, а Нюша отдыхает. Гуляли с размахом в одном из ресторанов Дубая – на курорте отдыхают друзья семьи. На празднике была Анна Хилькевич с мужем и детьми.

Нюша с мужем Игорем устроили дочери праздник с аниматорами в ресторане ОАЭ Фото: Личный Архив

Праздновали день рождения звездной наследницы также, как это обычно проходит в Москве. На детском празднике детей развлекали аниматоры в костюмах Принца и Принцессы. Аниматоры исполнили любимую песню именинницы «Ягодка-малинка». Был конкурсы, фокусы, танцы и огромный торт в виде замка для принцессы. Среди подарков – кукольный домик, игрушки и вещи.

Яна Чурикова уехала в детокс-путешествие Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Яна Чурикова в этом году устроила необычный день рождения. 6 ноября телеведущей исполнилось 43 года, и она решила устроить информационный и цифровой детокс. Яна попросила друзей, коллег и подписчиков в социальных сетях не беспокоится – она исчезает ненадолго, чтобы побыть в тишине: «В преддверии наступающего нового года погружаюсь в глубины и временно исчезаю с радаров и эхолотов, буду без связи». Чурикова подарила себе путешествие и полную перезагрузку.

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