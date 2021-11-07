Полезные блюда русской кухни

Исконно русских блюд в нашем повседневном рационе совсем немного. Но они могут принести много пользы организму

На самом деле большинство «традиционных русских блюд» заимствованы из кухонь других народов. Исконно русских блюд в нашем повседневном рационе совсем немного. Но они могут принести много пользы организму.

Супы

В старину такие жидкие блюда называли «хлебово». Ни одна кухня в мире не может похвастаться таким разнообразием: щи, похлебки, солянки, затирухи, уха, рассольники, ботвинья, окрошка и многое другое. Суп – универсальное блюдо. Похлебав горячих щей из печи, быстро согреешься с мороза и надолго утолишь голод.

Соленья

Любовь к кислому, квашеному и соленому – один из краеугольных камней русской кухни, для которой типичны соленья, квашеная капуста, моченые яблоки, кислые щи, супы с использованием рассолов и соленых овощей – рассольник или солянка. Соление, квашение и мочение – естественные способы консервирования, наилучшим образом сохраняющие витамины. Известно, что обычная квашеная капуста – отличный помощник иммунитета, витамина С в ней больше, чем в цитрусовых. Кроме того, в приготовленных таким образом продуктах появляется молочная кислота, убивающая болезнетворные микробы.

Кисломолочные блюда

И снова русская любовь ко всему кислому: простокваша, ряженка, варенец, сметана, творог. Кисломолочные продукты повышают иммунитет, улучшают состояние кожных покровов и слизистой, нормализуют пищеварение, снабжают организм кальцием.

Каши

Конечно, куда же без них. В старину слово «каша» означало то же, что и «пир». В старину каши делили на жидкие, размазни и рассыпчатые. Особенным уважением пользовались жидкие кашицы, заменявшие супы, в которые добавляли рыбу, мясо, горох, лук, зелень и коренья. Рассыпчатые каши ели с маслом сливочным или топленым, заправляли жареными грибами с луком, крутыми вареными яйцами. Любили на Руси и каши из круп, полученных из проса и ячменя. Ели их с молоком, сливками, тыквой.

Способ приготовления: в старинном русском меню вы не найдете копченого или жареного, только запеченное. Блюда, томленые в печи, не раздражают желудок, поджелудочную железу, печень, не «нагружают» организм лишними жирами. Кроме того, длительное пребывание продуктов при высокой температуре уничтожает любых микробов и паразитов.