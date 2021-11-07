Как подросткам рассказывать про «это», почему Турция побеждает Россию в войне идей и почему привитой Валерий Гаркалин попал в реанимацию с коронавирусом

1 место. «Я не мэтр! Я метр восемьдесят три»: Игорь Кириллов пресекал попытки коллег его возвеличивать (слушать)

2 место. Олег Газманов: Сейчас выживает не сильнейший, а умнейший. А умнейший - это тот, кто сделает прививку (слушать)

3 место. Несмотря на 5-летний контракт. Эдуард Бояков ушел с поста худрука МХАТа (слушать)

4 место. Дошутился. Украина признала Максима Галкина угрозой нацбезопасности (слушать)

5 место. Как подросткам рассказывать про «это» (слушать)

6 место. Михаил Козырев: У нас народ столько раз был обманут властью, что власть уже не обладает никаким кредитом доверия (слушать)

7 место. Чтобы расслабиться. Почти половина россиян смотрит на работе «Игру в кальмара» (слушать)

8 место. Европа замерзает. Стоит ли России спасать её от газового кризиса? (слушать)

9 место. Как Турция побеждает Россию в войне идей (слушать)

10 место. «Такие примеры будут и есть»: эксперт объяснил, почему привитой Валерий Гаркалин попал в реанимацию с коронавирусом (слушать)