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Общество7 ноября 2021 14:41

Как подросткам рассказывать про «это», почему Турция побеждает Россию в войне идей и почему привитой Валерий Гаркалин попал в реанимацию с коронавирусом

Топ-10 самых прослушиваемых подкастов Радио «Комсомольская правда»
Михаил НЕБЕРА
Михаил НЕБЕРА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)

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3 место. Несмотря на 5-летний контракт. Эдуард Бояков ушел с поста худрука МХАТа (слушать)

4 место. Дошутился. Украина признала Максима Галкина угрозой нацбезопасности (слушать)

5 место. Как подросткам рассказывать про «это» (слушать)

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7 место. Чтобы расслабиться. Почти половина россиян смотрит на работе «Игру в кальмара» (слушать)

8 место. Европа замерзает. Стоит ли России спасать её от газового кризиса? (слушать)

9 место. Как Турция побеждает Россию в войне идей (слушать)

10 место. «Такие примеры будут и есть»: эксперт объяснил, почему привитой Валерий Гаркалин попал в реанимацию с коронавирусом (слушать)

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