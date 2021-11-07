В США нашли человека, предоставившего россиянину Данченко ложные сведения против Трампа

О фигуре Данченко заговорили во всеуслышание в связи с "досье Трампа"

Американское издание The Washington Post опубликовало расследование по следам громкого ареста российского аналитика и политолога Игоря Данченко. Российский специалист был задержан 4 ноября и обвинен в даче ложных показаний. О фигуре Данченко заговорили во всеуслышание в связи с "досье Трампа", которое было опубликовано сразу после победы республиканца на президентских выборах 2016 года. Тогда сайт Buzzfeed опубликовал "досье Стила", в котором говорилось о связях Дональда Трампа с российскими властями и спецслужбами. Досье было подготовлено британцем Кристофером Стилом по заданию юридической фирмы, аффилированной предвыборным штабом Хиллари Клинтон.

В докладе отмечалось, что Москве удается держать американского бизнесмена на крючке благодаря компромату. Одним из источников Стила был Игорь Данченко.

В 2017 году, когда было начато расследование спецпрокурором Робертом Мюллером в отношении вмешательства России в проведение президентских выборов в США, тогда Данченко допрашивали в качестве свидетеля. Следователям нужно было понять, насколько можно доверять материалам, представленным в "досье Стила".

Спустя почти четыре года следствие установило, что Данченко во время тех допросов врал, утверждая, что знает о контактах команды Трампа с российскими властями. На самом деле ситуация оказалась куда более закрученная. Спецпрокурору Джону Дарену удалось доказать, что Данченко был знаком с главой американской пиар-компании, близкой к руководству Демократической партии. Через него российский аналитик получил ряд сведений, которые сейчас ставятся под сомнения.

Этим человеком был 71-летний пиарщик Чарльз Долан, работавший в свое время с предвыборными штабами Билла и Хиллари Клинтон, а также сотрудничал с Демпартией. Пока его имя не фигурирует в обвинительных заключениях напрямую, в материалах следствия он значится как "специалист по связям с общественностью №1". Адвокат Ральф Мартин, представляющий интересы Долана, отказался раскрывать подробности следствия журналистам.

Можно догадаться, почему Игорь Данченко обратился за помощью именно к Чарльзу Долану. Пиарщик долгое время работал с Россией и оброс большим числом контактов, в частности, как отмечает Washington Post, был знаком "с высшим руководством России". Видимо, аналитик полагал, что Долан должен быть в курсе существующих отношений между Трампом и Москвой.

Сейчас следствие пытается установить мотивы, двигающие Доланом. Его коллеги отмечают, что его сложно назвать ярым демократом, который пошел на очернение Трампа ради интересов родной партии. Сам же Долан, предоставив сомнительные данные Данченко, затем активно стал их опровергать.

- Я надеюсь, что в итоге вскроется, что это фальшивка, - так комментировал в 2017 году "досье Стила" Долан. - Возможно, я ошибаюсь, но я сомневаюсь в подлинности этих данных.

Вместе с тем Долан сообщил следствию, что в Демпартии не знали о его встречах с Данченко и теме их разговоров.