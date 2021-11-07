Подростков разрешат прививать от ковида уже этой зимой

Среди всех, кто сейчас болеет ковидом в России, детей – 12-13% Фото: REUTERS

По данным актуальной статистики, как минимум каждый десятый из всех болеющих коронавирусом в России – ребенок школьного возраста. И если раньше считалось, что дети переносят инфекцию в легкой форме, новые штаммы нередко отправляют в больницы даже малышей.

В Москве, например, ежедневно госпитализируют 20-30 детей, есть очень тяжелые пациенты, подключенные к аппаратам ИВЛ, есть, увы, и случаи летального исхода, привела в конце октября печальные цифры вице-мэр по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. А с начала пандемии в столице заразились коронавирусом около 200 тысяч несовершеннолетних. При этом строгого соблюдения коронавирусных ограничений от детей, как правило, не требуют: не штрафуют за отсутствие масок, свободно пускают в места, куда взрослым доступ только по QR-коду. А возможности защитить ребят с помощью прививки пока нет.

- К нам поступает много запросов на вакцину для детского населения, - отметил на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. - Хочу уведомить, что она находится на финальной стадии экспертизы. Ждем заключения, думаю, что в течение ближайших двух недель мы получим ответ по ее использованию.

Среди всех, кто сейчас болеет ковидом в России, детей – 12-13%, уточнил глава ведомства. Большая часть – школьники разного возраста.

Глава Минздрава говорил о вакцине на основе «Спутника V», только в уменьшенной концентрации. В 5 – 10 раз в зависимости от возраста ребенка. Сейчас идет речь о прививках подростков 12 - 17 лет, и только с согласия родителей.

Рабочее название новой формы препарата – «Спутник М». Клинические исследования проходили в детских больницах столицы этим летом. Испытывали вакцину на несовершеннолетних добровольцах, которые ранее не болели коронавирусной инфекцией. Неделю назад директор разработчика вакцины - Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что первый этап исследований прошел успешно. Вырабатывался хороший клеточный иммунитет. А побочные эффекты, как и в случае со взрослыми дозами, есть, но очень незначительные - например, повышение температуры до 37,2 - 37,3 градуса.