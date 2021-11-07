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Общество7 ноября 2021 20:01

Андрей Туманов: При социализме я получал 1000 рублей и обедал в «Национале»

Почему бывший депутат Госдумы не считает, что в СССР "все было хуже чем сейчас"
Игорь ЯКУНИН
Игорь ЯКУНИН
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Глава «Садоводов России», бывший депутат Государственной думы Андрей Туманов

Глава «Садоводов России», бывший депутат Государственной думы Андрей Туманов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В очередную годовщину Октябрьской революции «Комсомольская правда» обратилась к людям, у которых значительная часть жизни прошла «при социализме» в Советском Союзе, попросив их вспомнить что-то яркое из того времени, о чем до сих пор они с удовольствием могут поговорить за дружеским столом.

Вот что рассказал kp.ru глава «Садоводов России», бывший депутат Государственной думы Андрей Туманов, который отметит свое 60-летие в 30-ю годовщину распада СССР.

- Андрей Владимирович, у вас полжизни прошло при социализме — ностальгируете по тем временам?

- Я с очень добрыми чувствами вспоминаю то время. Были молодые, веселые, думали только о хорошем. Пили портвейн и вермут. «Агдам», «Лучистое», «Золотая осень» и 777. Было много друзей. Из моей компании все - состоявшиеся люди. Кто-то бизнесмен крупный, кто-то врач известный, археолог, историк замечательный. Это компания чуть ли не с третьего класса.

- Вас в школе сильно грузили идеологией?

- Ну какая там идеология? Я отвечал за политинформацию. Вот учитель приходит — я делаю политинформацию. Он уходит - и я начинаю анекдоты про Брежнева рассказывать. Всем все было понятно. А когда шли в походы, то и физрук, и трудовик анекдоты также у костра травили. И ржали все. Идеология была данностью, над которой немножко посмеивались, и всерьез не принимали.

- То есть вы были политически подкованы, но идеологически скептичны?

- Не надо думать, что все были идеологически выстроены. Ну такие же люди были, как и сейчас, но разве что поспокойнее. Более уверенные в завтрашнем дне.

- Вы ходили на демонстрации на 1 мая и на 7 ноября?

- А как же! Я был хроникером таких событий. У меня была кинокамера 8-мм. Я все снимал. У меня даже отснято, как в 5-м классе мы в пионерских галстуках такие веселые идем. Всем было радостно. А мой последний фильм в 9-м классе, когда мы идем с демонстрации с флагами, заканчивается, как мы сдаем их с хитрыми улыбками и собираемся у школы, и что-то у многих в оттопыренных карманах… И это уже были не политзанятия.

- Вы при СССР учились на очень престижном журфаке МГУ...

- Я поступил с рабфака. А учась на журфаке я работал на нескольких работах и получал... около 1000 рублей! Я делал электрику во всех старых зданиях МГУ. На 4-5 курсах журфака я кроме того получал повышенную стипендию и периодически обедал в «Национале». Плюс работал сторожем, и, кстати, ночевал в университете.

- То есть вы при социализме зарабатывали как капиталист?

- Кто хотел работать и зарабатывать - тот добивался и зарабатывал. Кто хотел получить высшее образование — тот его получил. Так же как и степени кандидата и доктора наук. Я как и многие мои друзья поступившие через рабфак - мы все пришли в лучшие вузы страны из обычных семей. Сейчас я фиг бы поступил. А тогда для рабочей молодежи это было гораздо легче сделать.

- Социальная справедливость была налицо?

- Тогда справедливости было больше. Хотя дури тоже много было, но отношение к людям было «ровнее». Сейчас вы пожалуетесь — вам придет отписка, а тогда вникали. И, если вы были правы, работа шла - и добивались справедливости.

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