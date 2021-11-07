Андрей Туманов: При социализме я получал 1000 рублей и обедал в «Национале»

Глава «Садоводов России», бывший депутат Государственной думы Андрей Туманов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В очередную годовщину Октябрьской революции «Комсомольская правда» обратилась к людям, у которых значительная часть жизни прошла «при социализме» в Советском Союзе, попросив их вспомнить что-то яркое из того времени, о чем до сих пор они с удовольствием могут поговорить за дружеским столом.

Вот что рассказал kp.ru глава «Садоводов России», бывший депутат Государственной думы Андрей Туманов, который отметит свое 60-летие в 30-ю годовщину распада СССР.

- Андрей Владимирович, у вас полжизни прошло при социализме — ностальгируете по тем временам?

- Я с очень добрыми чувствами вспоминаю то время. Были молодые, веселые, думали только о хорошем. Пили портвейн и вермут. «Агдам», «Лучистое», «Золотая осень» и 777. Было много друзей. Из моей компании все - состоявшиеся люди. Кто-то бизнесмен крупный, кто-то врач известный, археолог, историк замечательный. Это компания чуть ли не с третьего класса.

- Вас в школе сильно грузили идеологией?

- Ну какая там идеология? Я отвечал за политинформацию. Вот учитель приходит — я делаю политинформацию. Он уходит - и я начинаю анекдоты про Брежнева рассказывать. Всем все было понятно. А когда шли в походы, то и физрук, и трудовик анекдоты также у костра травили. И ржали все. Идеология была данностью, над которой немножко посмеивались, и всерьез не принимали.

- То есть вы были политически подкованы, но идеологически скептичны?

- Не надо думать, что все были идеологически выстроены. Ну такие же люди были, как и сейчас, но разве что поспокойнее. Более уверенные в завтрашнем дне.

- Вы ходили на демонстрации на 1 мая и на 7 ноября?

- А как же! Я был хроникером таких событий. У меня была кинокамера 8-мм. Я все снимал. У меня даже отснято, как в 5-м классе мы в пионерских галстуках такие веселые идем. Всем было радостно. А мой последний фильм в 9-м классе, когда мы идем с демонстрации с флагами, заканчивается, как мы сдаем их с хитрыми улыбками и собираемся у школы, и что-то у многих в оттопыренных карманах… И это уже были не политзанятия.

- Вы при СССР учились на очень престижном журфаке МГУ...

- Я поступил с рабфака. А учась на журфаке я работал на нескольких работах и получал... около 1000 рублей! Я делал электрику во всех старых зданиях МГУ. На 4-5 курсах журфака я кроме того получал повышенную стипендию и периодически обедал в «Национале». Плюс работал сторожем, и, кстати, ночевал в университете.

- То есть вы при социализме зарабатывали как капиталист?

- Кто хотел работать и зарабатывать - тот добивался и зарабатывал. Кто хотел получить высшее образование — тот его получил. Так же как и степени кандидата и доктора наук. Я как и многие мои друзья поступившие через рабфак - мы все пришли в лучшие вузы страны из обычных семей. Сейчас я фиг бы поступил. А тогда для рабочей молодежи это было гораздо легче сделать.

- Социальная справедливость была налицо?

- Тогда справедливости было больше. Хотя дури тоже много было, но отношение к людям было «ровнее». Сейчас вы пожалуетесь — вам придет отписка, а тогда вникали. И, если вы были правы, работа шла - и добивались справедливости.

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