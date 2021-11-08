Анекдоты: Наступили времена, когда в школах на уроках информатики учителя совершенно бесплатно учатся у старшеклассников

Вчера пела в караоке.

Подошел какой-то мужчина и дал денег, чтобы заткнулась.

И я поняла, что могу зарабатывать пением!

* * *

Посмотрел в стоматологии цены на протезирование. Ну что сказать...

Блендер дешевле!..

* * *

Если верить в то, что туристы привозят из путешествий местные сувениры, то получается, что 90% туристов посещают исключительно Китай…

* * *

На улице все думали, что мальчик Саша горбатый, а у него просто был короткий шнур от наушников.

* * *

У нас дома самый религиозный предмет - напольные весы. Каждое утро мама становится на них и громко кричит: «О, боже!»

* * *

Джентльмен видит в газете объявление: «Продается говорящая собака». Приходит по адресу, выводят к нему собаку. Он спрашивает:

- Как ты научилась разговаривать?

Собака отвечает:

- Самоучкой. Мне в жизни все давалось трудно. В юности я работала спасателем в Альпах и один раз угодила под снежную лавину. Потом служила в Ираке саперным псом, обезвреживала игиловские мины. Подорвалась, трое суток в реанимации. Теперь вот залечиваю посттравматический синдром.

- Боже, почему вы продаете такую невероятную собаку?! - спрашивает джентльмен.

Хозяин (в бешенстве):

- Да потому что она все время врет! Не была она ни в каком Ираке!

* * *

Хорошо подготовленный, опытный охранник торгового центра всегда может безошибочно выбрать оптимальное место, на котором он будет больше всего мешать проходу посетителей.

* * *

Локдаун.

- Извините, а бар работает?

- Теперь это не бар, а ветеринарная аптека. Что вам налить, котик?

* * *

В квартиру ворвался грабитель. Связал женщину и, угрожая пистолетом, потребовал у мужчины все ценности, находящиеся в доме.

- Братан, - со слезами на глазах взмолился мужчина, - бери, что хочешь, но умоляю тебя: развяжи и отпусти ее.

- Что, так любишь свою жену? - спросил грабитель.

- Нет, это жена соседа, моя скоро придет.

* * *

- А ты женат? Хата своя? А какая у тебя зарплата?

- Женщина, а вы точно из переписи населения?