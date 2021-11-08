Анекдоты: Наступили времена, когда в школах на уроках информатики учителя совершенно бесплатно учатся у старшеклассников

Вчера пела в караоке.
Подошел какой-то мужчина и дал денег, чтобы заткнулась.
И я поняла, что могу зарабатывать пением!
* * *
Посмотрел в стоматологии цены на протезирование. Ну что сказать...
Блендер дешевле!..
* * *
Если верить в то, что туристы привозят из путешествий местные сувениры, то получается, что 90% туристов посещают исключительно Китай…
* * *
На улице все думали, что мальчик Саша горбатый, а у него просто был короткий шнур от наушников.
* * *
У нас дома самый религиозный предмет - напольные весы. Каждое утро мама становится на них и громко кричит: «О, боже!»
* * *
Джентльмен видит в газете объявление: «Продается говорящая собака». Приходит по адресу, выводят к нему собаку. Он спрашивает:
- Как ты научилась разговаривать?
Собака отвечает:
- Самоучкой. Мне в жизни все давалось трудно. В юности я работала спасателем в Альпах и один раз угодила под снежную лавину. Потом служила в Ираке саперным псом, обезвреживала игиловские мины. Подорвалась, трое суток в реанимации. Теперь вот залечиваю посттравматический синдром.
- Боже, почему вы продаете такую невероятную собаку?! - спрашивает джентльмен.
Хозяин (в бешенстве):
- Да потому что она все время врет! Не была она ни в каком Ираке!
* * *
Хорошо подготовленный, опытный охранник торгового центра всегда может безошибочно выбрать оптимальное место, на котором он будет больше всего мешать проходу посетителей.
* * *
Локдаун.
- Извините, а бар работает?
- Теперь это не бар, а ветеринарная аптека. Что вам налить, котик?
* * *
В квартиру ворвался грабитель. Связал женщину и, угрожая пистолетом, потребовал у мужчины все ценности, находящиеся в доме.
- Братан, - со слезами на глазах взмолился мужчина, - бери, что хочешь, но умоляю тебя: развяжи и отпусти ее.
- Что, так любишь свою жену? - спросил грабитель.
- Нет, это жена соседа, моя скоро придет.
* * *
- А ты женат? Хата своя? А какая у тебя зарплата?
- Женщина, а вы точно из переписи населения?