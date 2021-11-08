Вопрос дня: С какими чувствами вы вспоминаете жизнь при социализме? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Максим СУРАЙКИН, глава «Коммунистов России»:

- С самыми сердечными искренними чувствами. Я ощущал абсолютное счастье как гражданин великой страны, который живет в великом государстве и чувствует, что жизнь стабильна и защищена от внешних угроз. Это ощущение нигде больше у меня не возникало. Ну, может быть, когда нас приглашала правящая партия Лаоса - на лицах молодых спортсменов я увидел знакомое одухотворение.

Андрей ТУМАНОВ, глава «Садоводов России»:

- С добрыми чувствами. Мои одноклассники - все состоявшиеся люди. Кто-то бизнесмен, кто-то врач, археолог, историк. Я тогда делал политинформации. А после ухода учителя из класса травил анекдоты про Брежнева. И физрук, и трудовик такие анекдоты тоже рассказывали в наших походах. Тогда справедливости было больше, хотя и дури тоже встречалось немало.

Сергей СТАНКЕВИЧ, бывший помощник президента Ельцина:

- С точки зрения карьерных соображений у меня все было гладко. И мне очень нравились человеческие отношения - я был советский идеалист. Но я был аналитиком и не мог не видеть, что советский проект провальный и нуждается в глубокой модернизации. Но тогда было время романтиков.

Леонид ОЛЬШАНСКИЙ, вице-председатель Движения автомобилистов России:

- Помню светлое ощущение от парада, помню бесплатное образование и медицину. Притом при СССР «с улицы» в адвокатуру поступить было невозможно. Я ходил на демонстрации до 1980-го и помню хорошо, что уличные торжества 7 ноября всегда заканчивались дружескими посиделками, но без экстремистского пьянства.

Лев КОРОЛЬКОВ, полковник СВР в отставке:

- Я благодарен социалистическому государству за то, что оно дало моему сословию шанс на реализацию. Миллионы людей получили возможность на социальный лифт. Была сформирована новая элита с новыми возможностями. СССР как наследник Российской империи оказался в ряду первых государств мира.