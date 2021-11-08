В Израиле запахи овощей и фруктов стали причиной развода двух семейных пар

Мужчина, утверждал, что чеснок является настоящим кладезем витаминов Фото: Shutterstock

Две семейные пары в Израиле практически одновременно решили развестись по одной и той же причине – одного из супругов раздражает запах продукта, любимого другой половиной.

В первом случае во всем виноват чеснок: мужчина, утверждал, что овощ с резким запахом (а ботаники относят чеснок именно к овощам) является настоящим кладезем витаминов, что еще более ценно на фоне коронавирусной пандемии.

С такими мыслями глава семейства ежедневно употреблял несколько зубчиков, а на просьбы жены прекратить это делать, заявлял, что семье, в которой кроме родителей есть еще трое детей, стоит изменить свое отношение к чесноку и начать есть этой полезное растение – вот тогда и запах они чувствовать перестанут.

В конце концов, утомленная ароматами женщина обратилась к адвокату по бракоразводным делам, передает Mako. По совету юриста она решила дать мужу два месяца на избавление от «чесночной зависимости», а если этого не произойдет – последует развод и раздел имущества.

В другом случае инициатором разрушения семьи стал муж, который, по его словам, уже просто не может выносить запах гуавы, которым буквально пропитался весь дом. Малознакомая россиянам гуава – фрукт с порой чрезмерным мусксным запахом, весьма популярный в том числе и на Ближнем Востоке.

Сейчас назначенный медиатор пытается помочь супругам найти общий язык. Если же ему это не удастся, пару ждет бракоразводный процесс.

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