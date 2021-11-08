Компенсация за увольнение со службы: В США военный корабль назвали именем гей-активиста

Предложение назвать один из военных кораблей именем Милка впервые поступило еще в 2016 году Фото: EAST NEWS

Флот военно-морских сил США пополнился несколькими новыми кораблями, каждому из которых было решено присвоить имя борцов за гражданские права.

Наряду с убитым президентом Робертом Кеннеди в этот список вошло и имя Харви Милка – известного в США гей-активиста, передает BBC.

Лейтенант Милк был водолазом, проходившим военную службу на борту спасательного судна во время Корейской войны. Он был гомосексуалистом. Эта информация стала известна его командованию, и в 1955 году, после двухнедельных допросов, Милк был уволен из армии.

Позже он стал одним из первых американских политиков, открыто заявивших о своей сексуальной ориентации. В 1977 году был избран в горсвет Сан-Франциско. А год спустя застрелен одним из своих коллег-чиновников.

Главком американских ВМС Карлос дель Торо, выступивший на церемонии спуска корабля на воду, заявил, что «маскировка важной составляющей жизни Милка была ошибкой», и что слишком часто моряки-гомосексуалисты «были вынуждены когда-то покидать наш любимый флот».

Предложение назвать один из военных кораблей именем Милка впервые поступило еще в 2016 году, когда президентом США был Барак Обама. Но тогда его раскритиковали, мотивируя тем, что Милк, являвшийся противником военных действий США во Вьетнаме, вряд ли бы обрадовался, увидев свое имя на борту военного судна.

Положенную бутылку шампанского разбила о борт корабля Паула Нейра – ветеран ВМС США, возглавляющая сейчас Центр здоровья трансгендеров в Университете Джона Хопкинса. Во время военной службы она осознала свою гендерную идентичность, превратившись из мужчину в женщину.