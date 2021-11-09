5 преимуществ нового мощного ноутбука Huawei MateBook 14 AMD

В этом году популярная серия ноутбуков Huawei MateBook празднует свой пятый день рождения. Бренд решил отметить это событие премьерой устройств разного класса. Так, пользователи могут выбрать в соответствии со своими потребностями новый премиальный или универсальный гаджеты. Huawei MateBook 14 с мощным процессором AMD RyzenTM 5 5500U – это ноутбук среднего класса, для которого, в то же время, практически нет нерешаемых задач. Запуск тяжелых игр, использование в условиях многозадачности, работа в режиме повышенной производительности – со всем этим Huawei MateBook 14 AMD справляется легко. А теперь подробнее остановимся на преимуществах нового лэптопа.

1. Передовой процессор

Сердце Huawei MateBook 14 — это процессор AMD RyzenTM 5 5500U, один из лидеров производительности в своем классе. Он выполнен по 7-нм технологическому процессу — это передовой показатель, он позволяет повысить плотность упаковки электронных компонентов и увеличить мощность при тех же затратах энергии. Шестиядерный и 12-поточный процессор пятого поколения способен на пике разогнаться до частоты 4.0 ГГц. А графика Radeon™ Graphics является одним из лучших интегрированных решений.

Этого более чем достаточно для быстрой и комфортной работы в подавляющем большинстве приложений.

Вам нужно еще больше мощности? Тогда можно активировать режим форсажа нажатием кнопок FN+P, и ноутбук начнет работать в режиме высокой производительности (функция работает только при подключении к электрической сети).

На борту нового ноутбука 16 Гб оперативной памяти и твердотельный накопитель SSD вместимостью 512 Гбайт. Это делает систему более отзывчивой, программы загружаются значительно быстрее.

2. Тонкий и стильный металлический корпус

Инженеры Huawei остаются верны своему принципу — упаковывать мощное «железо» в ультратонкий корпус. Толщина устройства всего 15,9 мм, вес — 1,49 кг. Гаджет не будет тяготить вас при передвижениях по городу, и развернуть походный офис вы сможете в любое время в любом месте. Стильный металлический корпус выполнен из лёгкого и прочного алюминиевого сплава с алмазной полировкой. Это важно, потому что ноутбук обладает технологическим запасом, который позволяет ему оставаться актуальным долгие годы. И металлический корпус гораздо лучше защищает от механических повреждений, которые неизбежны при длительном использовании.

Кроме того, корпус порадует пользователей полным набором разъемов: есть 2 разъёма USB-A для подключения внешних устройств, 3,5 мм разъем под аудио и традиционный для Huawei порт USB-C с функциями передачи видео и обратной зарядки.

3. Бесшумная система охлаждения

Мощная электроника Huawei MateBook 14 AMD нуждается в эффективной системе охлаждения. Инженеры бренда создали инновационную систему Huawei Shark Fin с двумя вентиляторами и двумя тепловыми трубками, которые эффективно отводят тепло за внешний контур. Лопасти вентиляторов сделаны в форме акульих плавников, такая конфигурация повышает производительность и снижает шумность. В результате эффективность рассеивания воздуха выросла на 50% по сравнению с моделями предыдущего поколения. Система работает бесшумно и поддерживает оптимальную температуру даже в режиме форсированной работы процессора.

4. 2К экран FullView

Ноутбук получил шикарный дисплей с разрешением 2160х1440 и 100-процентным охватом цветового пространства sRGB – наиболее популярного стандарта интернет-графики. Качественная картинка, два встроенных мощных динамика и четыре аудиорежима создают эффект полного погружения при просмотре фильмов и видео.

Инженеры выбрали соотношение сторон экрана 3:2, поскольку такой формат позволяет показать больше контента по вертикали и лучше подходит для офисных приложений, нежели стандарт 16:9.

Экран занимает 90 процентов поверхности передней панели устройства – такого увеличения полезной площади удалось добиться за счет сужения рамок до 4,9 мм. Дисплей оснащен сертифицированной технологией, которая защищает зрение от вредного синего излучения и устраняет мерцание.

5. Высокая автономность и комфорт в использовании

Мощная батарея 56 Вт/ч обеспечивает длительное время работы без подзарядки. В автономном режиме вы можете просматривать до 11 часов видео в формате Full HD. Гаджет поддерживает функцию быстрой зарядки — достаточно всего на 15 минут подключиться к электросети, чтобы затем 2,5 часа работать в офисном режиме. А за 1 час аккумуляторы заряжаются на 84 процента.

Зарядное устройство мощностью 65 Вт весом 160 граммов можно использовать и для других гаджетов — например, смартфонов и планшетов с разъемом USB Type C.

В кнопку питания встроен сканер отпечатков пальцев, что позволяет запускать и разблокировать ноутбук одним нажатием, нет необходимости набирать пароль для входа в систему.

Новая версия хорошо знакомой пользователям функции Huawei Share 3.0 позволяет открыть на экране MateBook 14 AMD до трёх окон мобильных приложений. Вы можете общаться в мессенджерах обмениваться файлами между ноутбуком и смартфоном и принимать звонки, не беря в руки телефон.

Клавиатуру с подсветкой и бесшумным ходом клавиш по достоинству оценят студенты, молодые родители и трудоголики — те, кому приходится работать дома по ночам.

ЦЕНА ВОПРОСА

Стоимость ноутбука Huawei MateBook 14 AMD составляет 86 990 рублей.

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