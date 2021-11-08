ФСБ накрыла мигрантский табачный завод

Две линии по производству сигарет из табачной пыли работали без остановки с мая 2020 года

Этот табачный подпольный заводик принес нелегальным мигрантам, которые обосновались в Переславском районе Ярославской области более 100 миллионов рублей. Две линии по производству сигарет из табачной пыли работали без остановки с мая 2020 года.

Травить своей немаркированной табачной продукцией мигранты не спешили. Действовали они максимально осторожно, так как отлично понимали, что производимая ими кустарным способом табачная продукция, распространявшаяся на территории Московского региона, создавала реальную угрозу здоровью граждан. Это уже подтвердили экспертизы.

- На двух крупных складах было изъято более 133 тысяч пачек сигарет, табак массой свыше 14 тонн, а также финансовая документация, подтверждающая "теневую" экономическую деятельность, - сообщили в ФСБ России.

Задержание преступной группировки, которая была сформирована по этническому принципу с привлечением мигрантов из стран Средней Азии проходила с привлечением спецназа Росгвардии.

- Расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении шести фигурантов, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных статьями: производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт. Разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются. В ходе предварительного следствия проведены допросы более 50 лиц, назначены судебные экспертизы, всем фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Резонансная драка в Новой Москве: приезжие, напавшие на отца с ребенком, могут получить пожизненные сроки

Суд арестовал обвиняемых в нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве (подробности)