Только двое из десятков тысяч фанатов получат право поселиться в квартире Кэрри Брэдшоу из «Секса в большом городе» за $23

В среднем, аренда «двушки» на Манхэттене обходится в $200 в день. Но почти наверняка квартира «от Кэрри» будет стоить гораздо дороже Фото: кадр из фильма

Сегодня, 8 ноября, в полдень по нью-йоркскому времени станет ясно, кто в числе первых проведет целые сутки в нью-йоркской квартире, представляющей собой точную копию жилища Кэрри Брэдшоу - героини популярного сериала «Секс в большом городе».

О возможности арендовать эту квартиру на короткий срок стало известно недавно. Десятки тысяч фанатов культовой ленты заявили, что сделают все возможное, чтобы провести 24 часа не столько в Городе Большого Яблока, сколько в стенах квартиры Кэрри Брэдшоу.

Сайт краткосрочной аренды жилья Airbnb обещает: «Вы сможете воплотить свои мечты! Гости получат доступ к культовому гардеробу Кэрри, смогут спуститься по ступенькам ее дома и даже выпить коктейль Cosmopolitan, получив индивидуальное видеоприветствие от самой Сары Джессики Паркер!»

Все это – часть промоакции, приуроченной не столько к 23-летней годовщине выхода самой первой части культового сериала, сколько к съемкам его продолжения, которые начались в Нью-Йорке летом этого года. Премьера запланирована на ближайшее Рождество.

В предлагаемой в краткосрочную аренду квартире Кэрри Брэдшоу никогда не жила. Она является полной копией той, что зрители видят на телеэкране. Но ее интерьеры воссозданы до мелочей при участии самой Сары Джессики Паркер.

Стоимость суточной аренды составит смехотворные для Нью-Йорка, но символичные для сериала $23. По такому тарифу в этой квартире можно будет остановиться лишь дважды и всего лишь на 24 часа – 12 и 13 ноября, количество гостей ограничено парой.

Затем цену будет определять рынок. В среднем, аренда «двушки» на Манхэттене обходится в $200 в день. Но почти наверняка квартира «от Кэрри» будет стоить гораздо дороже.

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