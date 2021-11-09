Татьяна Асмаковец, банк «Открытие»: как российским предпринимателям выйти на зарубежные рынки

Татьяна Асмаковец, заместитель директора департамента развития среднего бизнеса банка «Открытие»

С каждым годом у российских производителей и торговых компаний появляется все больше возможностей находить партнеров за рубежом. Но не все могут этими возможностями грамотно воспользоваться. О том, в каких ситуациях лучше обратиться за помощью к профессионалам, «Комсомолке» рассказала заместитель директора департамента развития среднего бизнеса банка «Открытие» Татьяна Асмаковец.

- Чем банк «Открытие» может помочь клиентам, занимающимся внешней торговлей, какие сервисы им предлагаете?

- Развитие продуктов и технологий для клиентов малого и среднего бизнеса, занимающихся внешнеторговой деятельностью - наш стратегический фокус. Для таких клиентов мы предлагаем полный спектр услуг: конвертация валюты, валютные переводы, валютный контроль, страхование валютных рисков, «Таможенная карта» для уплаты таможенных пошлин, торговое финансирование. Аналогичные продуктовые линейки предлагают многие банки, наше предложение отличается максимальным соответствием этих продуктов реальным потребностям клиентов и их высокотехнологичной реализацией. Например, наши клиенты могут не просто проводить конверсионные операции в два клика, а делать это утром, когда Московская биржа еще не работает и после окончания рабочего дня, когда на рынке может быть выгодный курс. Проводить сделки в выходные и праздничные дни по курсу Банка. Можно выставлять ордера для покупки валюты по желаемому рыночному курсу или проводить конвертацию по курсу Центрального банка.

Наши клиенты могут выбрать, как заплатить комиссию – за сумму проведенной сделки или по накопительной тарификации, когда курс считается от проведенного клиентом оборота и может улучшаться по мере роста этого оборота. Лучший тариф банк авансом предоставляет на будущий период.

Мы не просто проводим платежи, но и показываем клиенту, где именно этот платеж находится, после отправки из нашего банка. Все транзакции сопровождаются сервисом SWIFT GPI - он позволяет отслеживать международные платежи в режиме реального времени. Мы не просто выполняем функцию валютного контроля, а позволяем клиенту в интернет-банке настроить защиту от рисков нарушения валютного законодательства. В банке «Открытие» реализована уникальная сервисная модель обслуживания клиентов. У нас есть выделенные менеджеры ВЭД. Причем они находятся в регионах, что сегодня большая редкость. Менеджеры консультируют наших клиентов по вопросам валютного законодательства, а так же рекомендуют эффективные для бизнеса клиента продукты и услуги Они могут поставить контракт на учет в течение часа или провести срочный валютный платеж. Кроме того, наши клиенты малого и среднего бизнеса получили доступ к таким сложным продуктам, которые раньше были прерогативой лишь крупного бизнеса. Это страхование валютных и процентных рисков, размещение средств по ставке выше банковского депозита, международным банковским гарантиям и аккредитивам.

- Часто, когда мы говорим об экспорте, подразумеваем крупный бизнес – нефтегазовые компании, агрохолдинги. Насколько активно на внешние рынки выходит малый и средний бизнес? Больше или меньше становится таких компаний?

- 2020 год был, конечно, не лучшим для малого и среднего бизнеса. Мы видели и снижение транзакционной активности, и увеличение количества банкротств. При этом именно по экспортным операциям снижения числа клиентов мы не зафиксировали. Какие-то клиенты уходили с этого рынка, но на их место приходили другие. Для многих клиентов нашего банка из сектора малого и среднего бизнеса именно экспорт стал точкой роста. Сегодня наши клиенты экспортируют свою продукцию в 151 страну. В основном это товары народного потребления, в том числе продукты питания.

У нас есть прекрасные кейсы. Например, на наших глазах российская чайная компаний вышла на китайский рынок и резко нарастила объемы продаж. Мебельные компании, несмотря на кризис, выходили с продажами в Гонконг и Европу. Таких примеров очень много.

- Как удается найти покупателей за рубежом в наше непростое время?

- Сейчас у экспортеров много разнообразных каналов для сбыта продукции. Очень активно развивается торговля через маркетплейсы. Многие из наши клиентов стартовали именно так. Только представьте себе, на eBay зарегистрировано около 186 миллионов потенциальных покупателей. Это больше, чем население России и еще некоторых стран СНГ в придачу. Огромный потенциал!

Интересный кейс, когда компания, производящая камуфляжную одежду, решила попробовать себя на eBay. История закончилась контрактом с Голливудом!

Есть множество примеров того, как наши клиенты выходили на внешние рынки при помощи TikTok или других соцсетей. Эти каналы, кроме всего прочего дают возможности для относительно недорогих экспериментов. Потому что не многие представители малого бизнеса могут себе позволить такую роскошь, как исследования внешних рынков.

- Какие первые шаги нужно сделать руководителям компании, которая еще никогда не торговали с зарубежьем, но очень хочет начать это делать?

- Разумеется, нужно начинать с поиска покупателей и рынков сбыта, определения каналов продаж. Понятно, что банк - не та организация, которая может в этом помочь по профилю своей деятельности. Но мы всегда рекомендуем клиентам обращать внимание на государственные меры поддержки и организации их оказывающие: РЭЦ, Моспром и т.д. Многие из них размещают на сайтах бесплатные аналитические подборки по разным странам. Из них можно сделать выводы о том, насколько может быть востребована ваша продукция, какая практика сложилась на этих рынках. Условно говоря, в одной стране нужно сделать яркую упаковку, а в другой - маркетинговую ставку на экологическую продукцию.

Что касается непосредственной помощи банка, мы помогаем с проведением всех документарных операций - с оформлением контракта, определением логики проведения расчетов, соблюдением валютного законодательства. С нашими сотрудниками можно обсудить формат контракта (использовать стандартный контракт или откорректировать его под конкретную сложную сделку). Кроме того, сотрудник точно может подсказать, в какой валюте лучше вести расчеты с учетом курсовых разниц.

- Какие новые тренды во внешней торговле вы считаете сегодня самыми важными?

- Я бы выделила три тренда. Первый - возросшая значимость экспертизы. Тут большие возможности предоставляет государство, но и банки активно проводят вебинары и консультации. Я всем рекомендую активно этим пользоваться. Законодательство меняется очень часто. Много изменений идет по части либерализации валютного законодательства. Что нельзя было еще вчера, сегодня - уже можно, и надо этим пользоваться.

Вторая важная история - усиление рисков, с которыми сталкиваются компании в процессе внешнеэкономической деятельности. Это и риски резкого изменения курса валюты, и риски нарушения валютного законодательства., риски неисполнения обязательств контрагента по контракту. Ответы на эти вызовы существуют. В первом случае есть возможность воспользоваться банковскими услугами, связанными со страхованием рисков. Во втором случае – знать и активно использовать настройки нашего интернет-банка, которые позволят заранее предупреждать о риске нарушения валютного законодательства и тем самым уберегут компанию от штрафов, в третьем случае присмотреться к продуктам торгового финансирования: международным аккредитивам и банковским гарантиям.

И третий большой тренд - это цифровизация. Порой банк знает о клиенте больше, чем сам клиент. Всю стекающуюся к нам информацию мы можем возвращать клиенту в обработанном виде. Такая прозрачность операций делает многие процессы удобнее для самого клиента и позволяет ему принимать правильные бизнес-решения.