Чистая питьевая вода и новые пляжи: Мишустин озвучил план комплексной реконструкции Сочи

Михаил Мишустин подписал распоряжение о начале комплексной реконструкции Сочи. Об этом премьер сообщил в понедельник на совещании со своими заместителями. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Михаил Мишустин подписал распоряжение о начале комплексной реконструкции Сочи. Об этом премьер сообщил в понедельник на совещании со своими заместителями.
По словам Мишустина, определено 27 приоритетных проектов.
- За восемь лет предлагается обустроить, отремонтировать и существенно улучшить городскую инфраструктуру, - сказал Мишустин.
В первую очередь речь идет об обновлении объектов ЖКХ, которых свыше 20.
- Их модернизация позволит обеспечить жителей и гостей Сочи качественной питьевой водой круглый год. Сейчас городские сети водоотведения изношены более чем на 70%, - напомнил премьер.
Помощь окажут и многодетным семьям. К выделенным многодетным земельным участкам обещают подвести необходимую инженерную инфраструктуру.
По словам Мишустина, «нормальной инфраструктурой планируется обеспечить более 460 многодетных семей».
В комплексный план также включены мероприятия по введению в строй новых очистных сооружений - благоустройство центральной Приморской набережной, ремонт гидротехнических объектов и укрепление берегов. По словам Мишустина, это позволит открыть новые пляжи.
- Рассчитываем, что предложенные работы повысят туристическую привлекательность Сочи для наших граждан, помогут сберечь окружающую среду, а, главное, сделают отдых там более комфортным и безопасным. Регион же получит новые рабочие места, в том числе в индустрии гостеприимства, - отметил Мишустин.
Тем временем
Через три года около 80% граждан смогут получать федеральную помощь проактивно, либо на основании заявления
Правительство начинает модернизацию государственной службы занятности населения . Об этом сообщил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник. Чтобы соискатели легче нашли нужную вакансию, все услуги в этой сфере можно будет получать через портал «Работа в России».
Напомним, правительство Мишустина ставит перед собой задачу всю социальную сферу перевести в «цифру». Для этого будет создана единая цифровая платформа. Так нуждающиеся смогут проще и быстрее получать социальную поддержку. По словам Мишустина, сбор справок и бумажные документы уйдут в прошлое.
- Главная задача - усовершенствовать систему социального обеспечения и трудовых отношений за счет использования искусственного интеллекта, технологий анализа и обработки больших данных, сделать помощь государства более адресной и проактивной, чтобы человек получал ее без лишней волокиты и обращений в ведомства, быстро и удобно, - отметил Мишустин.
По словам премьера, уже через три года около 80% граждан смогут получать федеральную помощь проактивно, либо на основании заявления.
- Кроме того, мы будем развивать механизм обратной связи с людьми по вопросам социальной защиты и назначения помощи, - рассказал Мишустин.
Для этого будет запущен единый контакт-центр взаимодействия с гражданами.
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