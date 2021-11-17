Доктор Матиас Рат: «Витамины помогут предотвратить сердечно-сосудистые заболевания»

Доктор Матиас Рат. Фото предоставлены фондом доктора Рата

Матиас Рат уверен, что не лекарства победят болезни, а витамины и микроэлементы – так называемые микронутриенты. Ведь когда их не хватает, клетки нашего тела, а затем и органы приходят в негодность. К примеру, начинает страдать сердечно-сосудистая система - развиваются инфаркты и инсульты, которые уносят десятки миллионов жизней по всему миру. Они и в России главные убийцы – несут ответственность более, чем за треть смертей.

Исследования, которые провели Рат и Полинг продемонстрировали: не пресловутый холестерин, а главным образом недостаток витамина С – вот в чем причина сердечно-сосудистых заболеваний. Дефицит витамина С вызывает раннюю форму цинги - в стенках кровеносных сосудов появляются миллионы крошечных трещин. Организм пытается восстановить эти крошечные "раны", используя холестерин в качестве ремонтного материала, в связи с чем на трещинах появляются своеобразные рубцы. Со временем рубцы превращаются в атеросклеротические отложения, которые закупоривают кровеносные сосуды, вызывая в результате инфаркты и инсульты.

Таким образом, высокий уровень холестерина - это не причина сердечно-сосудистых заболеваний, а скорее уже ответ организма, пытающегося произвести биологические молекулы для восстановительного процесса. Возлагая на него главную причину атеросклероза, медики противоречат здравому смыслу. Ведь уровень холестерина одинаков по всему кровотоку - в том числе и в капиллярах, длина которых у человека составляет многие километры. Если бы холестерин повреждал стенки кровеносных сосудов, то в первую очередь портил бы капилляры – крошечные кровеносные сосуды. Что неизбежно приводило бы к мини-инфарктам в пальцах рук, ног и других отдаленных частях нашего тела. Но такого же нет.

По формулировке доктора Рата, «атеросклеротические отложения - это запущенный восстановительный механизм, инициированный организмом, который пытается восстановить стенки кровеносных сосудов, ослабленных хроническим дефицитом витаминов».

И еще: сердечно-сосудистые заболевания, приводящие к инфарктам и инсультам – «это не фатальный процесс, поражающий миллионы людей случайным образом, а, скорее, процесс восстановления, который затянулся и привел к образованию отложений.

Доктор Матиас Рат (справа) и Лайнус Полинг. Фото предоставлены фондом доктора Рата

Важно то, как утверждает ученый, что «этот процесс является - по крайней мере, на ранних стадиях - в принципе обратимым».

Витамин С – аскорбиновая кислота - участвует в производстве коллагена и других важных молекул, которые укрепляют стенки сосудов, предохраняют их от повреждений, обеспечивая тем самым стабильность всего организма.

По сути, все животные вырабатывают витамин С самостоятельно, путем преобразования глюкозы. И они не страдают от атеросклероза. Способность вырабатывать витамин С в организме была утрачена одним из предков человека из-за генетической мутации, в результате чего все потомки, включая ныне живущих людей, зависят от оптимального количества этого витамина в ежедневном рационе.

Подробнее об этом доктор Рат рассказал в своем бестселлере «Почему у животных не бывает инфаркта, а у людей бывает!»

Сегодня мы получаем витамин С из пищи, в основном из фруктов и овощей. Этого - минимального - количества достаточно, чтобы жить и предотвращать цингу. Но этого недостаточно для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, а тем более для лечения.

Знание данных фактов поможет нам оптимизировать ежедневное количество необходимых нам витаминов с помощью рациона, богатого фруктами и овощами, или же с помощью витаминных добавок.

СКАЖИТЕ, ДОКТОР

Несколько вопросов доктору Рату

- Далеко не всё медицинское сообщество воспринимает ваши с Полингом идеи на счет магической силы витаминов. Почему? Исследований, подтверждающих их эффективность, более, чем достаточно – только в последние годы число научных публикаций достигло нескольких десятков тысяч.

С тех пор как мы представили это новое понимание возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, количество научных публикаций о роли витаминов в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний значительно возросло. Можно представить себе, что в скором времени важнейшая роль микронутриентов в профилактике инфарктов и инсультов будет признана во всем мире.

В научно-исследовательском институте доктора Рата. Фото предоставлены фондом доктора Рата

В некоторых западных странах влияние многомиллиардного инвестиционного фармацевтического бизнеса с патентованными препаратами является основным фактором, препятствующим принятию непатентуемых, натуральных методов профилактики, таких как витамины. Кроме того, изменение научных догм и подходов - от мер по снижению уровня холестерина до непосредственного обеспечения стабильности стенок кровеносных сосудов - обычно является длительным процессом. Особенно не просто принять эти фундаментальные изменения в медицинской науке врачам, которые на протяжении многих лет стараются дать наилучшие рекомендации своим пациентам.

Тем не менее, важно, чтобы миллионы людей стали частью общественной дискуссии о том, как правильно предотвращать инфаркты и инсульты - ведь на кону стоит их здоровье и жизнь. Таким образом, и наша с вами беседа будет частью этой общественной дискуссии.

Тех врачей и других специалистов здравоохранения, которые хотели бы ознакомиться с последними достижениями в области научных и клинических исследований о пользе микронутриентов для здоровья при сердечно-сосудистых заболеваниях, мы отсылаем к нашей онлайн-библиотеке по этой теме.

- Лайнус Полинг сам, что называется, налегал на витамины – особенно на витамин С. Подавал пример. А вы?

Лайнус Полинг принимал около трех чайных ложек витамина С каждый день и достиг 93-летнего возраста. Когда я пришел в его Институт в 1990 году, одним из самых примечательных фактов был возраст нескольких моих научных коллег. Им было более 90 лет, и они по-прежнему ежедневно проводили исследования в институте и публиковали научные работы. У себя дома, в Европе, думал я тогда, люди считаются старыми в 75 лет.

Но дело не только в витамине С. В Научно-исследовательском институте доктора Рата мы разрабатываем комбинации микроэлементов, включая витамины, минералы и некоторые важные аминокислоты, что позволяет значительно снизить "мега дозу" витамина С, но при этом сохранить биологический эффект.

Это синергетический подход, при котором комбинация микронутриентов подобрана таким образом, что отдельные компоненты дополняют друг друга и усиливают действие друг друга. При таком подходе необходимость в применении мега доз какого-то одного элемента попросту отпадает. Разработанные у нас комбинация микроэлементов, как было показано в клиническом исследовании способны остановить процесс атеросклероза в коронарных артериях человека, а в некоторых случаях даже обратить его вспять. Я лично принимаю такую комбинацию.

Доктор Матиас Рат (слева) и Лайнус Полинг. Фото предоставлены фондом доктора Рата

- Какие ваши интересы в России?

- У нас - некоммерческая исследовательская организация. Мы используем наши деньги на две цели: продвижение исследований и просвещение населения в тех вопросах, которые касаются профилактических методов улучшения здоровья, основанных на проверенных научных данных и натуральных препаратах. Работаем на благо людей всего мира.

Мы следуем традициям доктора Полинга и других научных и гуманитарных лидеров, посвятивших себя прогрессу человечества. Наш НИИ предлагает все свое ноу-хау в области научно обоснованного естественного здоровья - бесплатно - любому правительственному и общественному учреждению в любой стране.

Россия достигла больших успехов в развитии профилактического здравоохранения, и сам президент Путин неоднократно подчеркивал необходимость сосредоточиться на профилактике заболеваний - как наиболее эффективном способе улучшения здоровья нации.

Учитывая, что сегодня в России инфаркты и инсульты по-прежнему являются убийцами номер один, а треть всех смертей вызвана сердечно-сосудистыми заболеваниями, существует острая необходимость оценить новые перспективные стратегии борьбы с данными заболеваниями.

Мы готовы сотрудничать с любой клиникой, с любым исследовательским учреждением, с любой организацией системы здравоохранения, с любым сообществом - большим или малым - заинтересованным в развитии профилактического здравоохранения, а также во внедрении и использовании эффективных, безопасных и доступных методик.

- Личный вопрос. У меня повышенное давление. Пью импортное патентованное лекарство. Что посоветуете взамен? Какие витамины и микронутриенты?

Повышенное давление, или гипертония, часто вызвано сокращением крошечных мышечных клеток в стенках артерий нашего тела. Этот хронический "спазм" приводит к сужению артерий и, таким образом, к повышению артериального давления, особенно диастолического. Если такое состояние сохраняется, "помпа" - сердце - вынужденно качать кровь против растущего сопротивления внутри артериального "трубопровода". Тогда повышается и систолическое артериальное давления.

Большинство фармацевтических препаратов, например, бетаблокаторы, в первую очередь направлены на стимуляцию именно "помпы", то есть, сердца, а не на устранение первопричины - спазма артерий. В отличие от них, некоторые микроэлементы способны помочь мышечным клеткам артериальной стенки, что называется, расслабиться. Витамин С, магний и натуральная аминокислота аргинин относятся к группе природных веществ, которые, как было обосновано научно, вызывают расслабление этих мышечных клеток и, таким образом, помогают нормализовать повышенное кровяное давление. Наши исследования показывают, что эффект можно усилить, сочетая микроэлементы с другими природными соединениями.

Благотворное воздействие микронутриентов - будь то правильное, сбалансированное питание или же пищевые добавки – замечено не только при гипертонии. Они помогают и при других распространенных сердечно-сосудистых заболеваниях, включая сердечную недостаточность и нерегулярное сердцебиение. Да и при диабете, кстати, тоже помогают.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Матиас Рат руководит Фондом здоровья доктора Рата и основанным им научно-исследовательским институтом доктора Рата. Считает своим долгом донести до людей всего мира и до властей информацию о роли витаминов и других микроэлементов в профилактике сердечно-сосудистых и других заболеваний.

Лайнус Полинг (1901-1994) – член Национальной академии США, иностранный член Лондонского королевского общества, Академии наук СССР, Французской академии наук.

Полинг - первый лауреат двух Нобелевских премий – по химии и премии мира и лауреат Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами».

Ученый был уверен, что витамин С полезен для профилактики, а то и для лечения не только сердечно-сосудистых, но и других заболеваний.

Доктор Рат и Лайнус Полинг работали вместе с 1989 года в Калифорнии в Институте Лайнуса Полинга до смерти последнего в 1994 году.

Фото предоставлены фондом доктора Рата

Процесс образования атеросклеротических отложений на ранних стадиях ишемической болезни сердца можно повернуть вспять, используя определенные микронутриенты. Атеросклеротические отложения - белое пятно на среднем снимке - зафиксировано при компьютерной томографии сердца. Снимок справа: через один год после приема специальных микроэлементов - отложения не обнаруживаются.

Ссылки:

1. Наша библиотека

2. Научно-исследовательский институт

3. Исследование

4. Книга д-ра Рата "Почему у животных не бывает инфаркта, а у людей бывает?"