Пристегнись в авто: В Москве объявили студенческий конкурс на лучшую соцрекламу о ремнях безопасности

Фото: Shutterstock

ЛУЧШИЕ РАБОТЫ ПОПАДУТ НА БИЛБОРДЫ

По данным всероссийского исследования аналитического центра НАФИ, в России только 75% пассажиров легковых автомобилей пристегиваются на переднем сидении, а на заднем — всего 32%. При этом большинство опрошенных понимают эффективность ремней безопасности, но из-за различных стереотипов продолжают пользоваться заглушками, блокирующими звуковое напоминание о ремне.

Чтобы привлечь внимание к этой проблеме, Яндекс.Такси совместно с Музеем Транспорта Москвы предложили студентам столичных вузов придумать социальную рекламу о ремнях безопасности в рамках конкурса социальной рекламы «Твой взгляд». Агрегатор учредил в нем специальную номинацию.

Рекламный проект может быть реализован в любом формате. Это может быть видеоролик, плакат, листовка, никаких ограничений в этом плане нет, приветствуются любые интересные решения. Победителей объявят в декабре. Лучшие работы будут размещены на билбордах в Москве, а музей покажет их на своей выставке. Победители также получат призы от Яндекса: умную станцию, промокоды на поездки, современный мерч.

— Мы предлагаем участникам конкурса творчески переосмыслить проблему культуры пристегивания и создать медиа-проекты, продвигающие идеи заботы о жизни и здоровье участников движения, — отметила Екатерина Гладких, руководитель проектов по безопасности Яндекс.Такси.

ПЯТЬ ОПАСНЫХ ЗАБЛУЖДЕНИЙ

Результаты исследования показали, что водители и пассажиры, которые зачастую ездят в России не пристегнутыми, поступают так из-за стереотипов и предрассудков. Вот самые распространенные из них:

- 50% опрошенных не используют ремень безопасности, потому что считают, что в случае возгорания или падения авто в воду они не смогут быстро покинуть машину. При этом, по данным экспертов, происшествия, связанные с возгоранием и затопление авто, случаются несравнимо реже, чем столкновения с другими участниками дорожного движения.

- 33% респондентов признались, что ставят заглушки, потому что с ремнем им ездить не комфортно.

- 23% пассажиров не пристегиваются, так как уверены, что ездить на заднем сидении авто безопасно.

- Есть отдельная категория пассажиров, которые считают, что пристегиваться незачем, так как в случае аварии они успеют сгруппироваться или поставить перед собой руки. Но при этом они не представляют, как быстро происходят дтп, и с какой силой и скоростью может произойти удар.

- Еще одно неожиданное наблюдение, которое всплыло в результате исследования. Водители, пользующиеся заглушками, не знают, что эти устройства вредят целостности системы безопасности автомобиля и превращают подушку безопасности в травмирующий элемент.

КСТАТИ

Пассажиры пристегнутся, если водитель напомнит

Данные аналитического центра НАФИ показали, что пассажиры охотнее пристегиваются, когда водители им об этом напоминают.

— Важным фактором, который может влиять на использование ремней безопасности является водитель, — говорится в исследовании. — Подавляющее большинство пассажиров готовы пристегнуться на передних сиденьях такси (99%), частных автомобилей (98%) и в каршеринге (95%), если водитель автомобиля укажет им на это.

Кстати, пассажиры передних сидений пристегиваются чаще, так как знают, что за отсутствие ремня безопасности могут оштрафовать. При этом пассажиры задних сидений ошибочно считают, что сзади без ремня не штрафуют.