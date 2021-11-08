Путину рассказали, когда ждать вертолетов на аккумуляторах

Гендиректор холдинга рассказал, что мы планируем захватывать рынки за счет новых моделей. Фото: Алексей Никольский/ТАСС
В понедельник Владимир Путин принял в Кремле гендиректора холдинга «Вертолеты России» Андрея Богинского – тот рассказал президенту, какая у нас сейчас доля мирового рынка винтокрылых машин.
- За предыдущие пять лет мы поставили на внутренний и внешний рынок 865 вертолетов с газотурбинными двигателями. Это второй результат в мире для гражданских и военных, - с гордостью сообщил Богинский.
Вообще, наша вертолетная промышленность сейчас чувствует себя очень неплохо:
- 8000 российских вертолетов летает по всему миру.
- 430 организаций использует их.
- 1100 новых вертолетов планируется сделать к 2025 году.
- В 2023 году доля гражданских вертолетов превысит военную.
Гендиректор холдинга рассказал, что мы планируем захватывать рынки за счет новых моделей. Одна из них – Ми-171А3 – делается специально для обслуживания буровых платформ.
- С его появлением (нового вертолета – Ред.) российские компании, которые участвуют в международных проектах по разработке морских месторождений смогут допустить нашу технику к эксплуатации с возможностью страхования как самой техники, так и пассажиров, - объяснил Богинский.
- Они закупали за границей? – уточнил президент.
- Да. Мы предполагаем и на мировой рынок выйти с этим вертолетом, - ответил промышленник.
Еще одна разработка: новый тяжелый вертолет, который мы делаем вместе с китайцами. «Проект достаточно большой, примерно на 13 лет», - заметил Богинский.
Сейчас в России проектируется небольшой однодвигательный вертолет с соосной схемой. Его можно будет использовать аж в семи разных областях: пассажирской, корпоративной, авиа-такси, грузовой, полицейской, медицинской, учебной. Машину с самого начала делают под европейские требования (низкий шум, мало вредных выбросов), чтобы не было проблем с продажами на Западе.
Специально для Индии создается новый легкий вертолет Ка-226. Он специально рассчитан на полеты в горах.
А будущее за вертолетами на электрической тяге.
- Следующий этап – это электричество. Это пока модель, будущее, но мы предполагаем, что после 2030 года это станет, скорее всего, серьезной реальностью, - рассказал Богинский, добавив, что пока нет батарей для долгого полета.
Зато в холдинге уже занимаются гибридными машинами. Если в полете сломается двигатель, запасных аккумуляторов хватит на пять минут работы, чтобы быстро посадить вертолет.