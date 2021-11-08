В Липецкой области эффективно борются с коронавирусом

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов: "Сейчас мы наблюдаем снижение количества больных, поступивших в стационары, не инфицированных, а именно госпитализированных". Фото: липецкаяобласть.рф

Высокий уровень организации противоэпидемической работы в Липецкой области отметили Сергей Глаголев, заместитель министра здравоохранения РФ и Ольга Кобякова, директор Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения (ЦНИИОИЗ) Минздрава России.

«Мне бы хотелось отметить профессионализм сотрудников поликлиник, стационаров и мобильных пунктов вакцинации, которые работают в крайне напряжённом режиме. Со своей стороны Минздрав России в постоянном режиме контролирует обеспеченность лекарственными препаратами, кислородом и незамедлительно готов оказать любую поддержку регионам, в том числе в привлечении медицинских специалистов и бригад для оказания помощи как пациентам с ковидом, так и с другими заболеваниями», – констатировал Сергей Глаголев, подводя итоги рабочего визита.

Высокопоставленные чиновники минздрава работали в регионе в течение двух дней. За это время была проверена организация деятельности учреждений здравоохранения региона при противодействии распространению коронавирусной инфекции. Сергей Глаголев и Ольга Кобякова побывали в инфекционном госпитале Липецкой БСМП №1, Центре скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области, в Липецкой городской поликлинике № 4, посетили аптечный склад Липецкфармации и проинспектировали несколько передвижных прививочных пунктов.

Заместитель министра отметил высокий уровень организации и проведения экспресс-тестирования на COVID-19 в Липецкой области, положительную динамику вакцинации граждан и строгий контроль соблюдения противоковидных мер.

Также Сергей Глаголев оценил грамотную организацию антибиотикотерапии в Липецкой области: «Это очень важно и эту практику необходимо сохранять и контролировать. Антибактериальные препараты, особенно при коронавирусной инфекции, должны назначаться обосновано».

«Мы будем продолжать закупать экспресс-тесты, они показали свою эффективность. Более того, мы будем настаивать на том, чтобы их признавали достоверными при закрытии больничного. Это серьёзно облегчит работу медикам и жизнь людям, которым необходим тест перед выходом на работу», – подчеркнул руководитель региона Игорь Артамонов, комментируя выводы комиссии.

Ольга Кобякова при подведении итогов работы в регионе сказала, что в Липецкой области не просто введены ограничительные меры. В регионе организован реальный контроль их выполнение. «Мы проверили это на себе, пытаясь попасть в кафе, торговые центры и при заселении в гостиницу. Чётко выстроена работа и в медицинских учреждениях, мы увидели бережливые технологии в действии, грамотное разделение потоков пациентов, отсутствие дефицита препаратов и кислорода», - пояснила директор ЦНИИОИЗ. Ольга Кобякова также подчеркнула, что в регионе выстроена одна из самых эффективных политик по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«У нас хорошими темпами идёт вакцинация, улучшилась работа скорой помощи, которая серьёзно сократила время приезда на вызов. Сейчас мы наблюдаем снижение количества больных, поступивших в стационары, не инфицированных, а именно госпитализированных. Это тоже хороший знак. Дальше будем действовать на основе анализа эпидситуации», – сказал Игорь Артамонов. Также губернатор подчеркнул, что ограничения, которые введены в области – вынужденная мера. В зависимости от эпидемиологической ситуации масштаб ограничений станет корректироваться. Однако жёстких запретов в регионе пока не предвидится.