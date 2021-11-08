После скандальных назначений из МХАТа имени Горького уходят спонсоры

27 октября в Московский художественный театр пришел новый директор - Владимир Кехман. Фото: Влад КОМЯКОВ

27 октября в Московский художественный театр пришел новый директор - Владимир Кехман. Через несколько дней он уволил худрука Эдуарда Боякова, который руководил театром почти три года. На эти перестановки тут же отреагировали попечители и спонсоры театра.

«Наши отношения с театром строились на творческой политике, которую формулировал и проводил художественный руководитель театра Эдуард Бояков. Мы убеждены, что призвание российского театра есть поиск смыслов и образов, которые станут ориентиром для нашего народа. На сегодняшний день нам неизвестны планы нового генерального директора. Это, а также репутация г-на Кехмана, заставили нас принять решение о прекращении сотрудничества», - заявил председатель Совета попечителей бизнесмен Игорь Кудряшкин.

Совет Попечителей МХАТ был создан в 2020 году на базе Фонда «Институт культурной политики». Около 150 млн рублей было привлечено на создание и продвижение новых постановок МХАТ им. М. Горького: «Нюрнбергский вальс», «Лавр», «У премьер-министра мало друзей», «Розовое платье», «Пиноккио». Были зарезервированы средства на премьеры спектаклей режиссеров А.Кончаловского, В.Бортко, Э.Боякова, А.Гребенщиковой, Г.Полищук. Теперь эти и многие проекты заморожены.

«15 премьер, три сцены, на которых ежедневно шли спектакли и творческие лаборатории, проект «Открытые сцены», реконструированы спектакли Станиславского «Синяя Птица» 1908 года и Немировича-Данченко «Три сестры» 1940 года - это серьезный результат. За три года проведена огромная работа. Мы рады этому опыту и благодарим за сотрудничество команду МХАТ», - заявила директор фонда «Институт Культурной политики» Екатерина Сиркен.

«Для меня важно, что МХАТ развивал тему государственности и анализировал исторический опыт России. Один спектакль «У премьер-министра мало друзей» про Столыпина способен рассказать молодежи о прошлом страны больше, чем десять книг на подобную тему. Я с удовольствием поддерживал творческие планы театра, поскольку глубоко убежден в необходимости такого диалога с современным зрителем» - Председатель совета директоров АО «Ростсельмаш», председатель Московского Экономического Форума Константин Бабкин.

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