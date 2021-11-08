Ксения Собчак: «Я не беременна. Если Бог даст, то хотела бы ребенка»

Сегодня вечером Ксения Собчак признается в любви к Андрею Малахову. Фото: кадр YouTube «Осторожно, Собчак»

Ксении Собчак на днях исполнилось 40 лет. Перед юбилеем она слетала на романтические выходные в Рим – это был подарок мужа Константина Богомолова, худрука Театра на Малой Бронной. Сам юбилейный день рождения именинница провела дома – отмечала с родными, а настроение им создавал небольшой симфонический коллектив. Собчак готовила масштабное празднование 40-летия. Но гулянку Ксения отменила после того, как попала в ДТП в Сочи. Сегодня Ксения Собчак с сыном улетела в Дубай – Платону на днях исполнится пять лет, и заботливая мать устроила ребенку пляжный отдых.

Накануне юбилея Ксения Собчак дала большее интервью ведущему программы «Пусть говорят» Дмитрию Борисову. Первую часть показали на прошлой неделе. Собчак тогда рассказала, что помогает с лечением и реабилитацией водителю и женщине, пострадавшей в ДТП с такси на трассе Красная поляна — Адлер. Также Ксения сообщила, что встретилась с экс-мужем погибшей в аварии женщины, который теперь воспитывает их несовершеннолетнюю дочь. Оказалось, что эта семья живет по соседству с Собчак, и она станет помогать людям, с которыми ее свела судьба из-за этой трагедии.

8 ноября в 19.45 выйдет вторая часть интервью Ксении Собчак в «Пусть говорят». Разговор пойдет на разные темы. Несколько самых интересных моментов мы расшифровали.

О материнстве

Ксения Собчак родила сына в первом браке. Последние два года Ксюша замужем за Константином Богомоловым. Несколько раз в год ей приписывают беременность от второго супруга. У Богомолова есть дочь от первого брака. Однако супруги не исключают рождение у них общего ребенка.

Ксения Собчак так говорит о втором материнстве: «Если Бог даст, то почему нет. Это не признание: я не беременна сейчас. Будет – значит будет. Я бы, наверное, хотела да. Я очень изменила свое мнение об этом всем после рождения Платона».

Об Андрее Малахове

Во время интервью Дмитрий Борисов несколько раз пытался замаскировать откровенные вопросы, смягчить острые фразы. Собчак не выдержала и сравнила Борисова с его главным конкурентом по ток-шоу – «Андрей Малахов. Прямой эфир».

Ксения Собчак сказала Дмитрию Борисову, что дружит и с Андреем Малаховым: «Дружу, очень люблю. Я считаю, что Андрей Малахов очень порядочный и хороший человек. Но он отдается тому круговороту, в котором он живет - до конца. А в тебе внутренняя интеллигентность не позволяет идти во все тяжкие. И это чувствуется».

О Моргенштерне

У интервью на YouTube в «Осторожно, Собчак!» с Алишером Моргенштерном на 8 ноября было 5,6 млн. просмотров. Это не самые большие цифры для Собчак. А скандал вышел самый громкий за всю историю ее интервью в сети. Все случилось из-за фраз Алишера про День Победы – он усомнился в важности масштабного празднования 9 мая. Рэпера обвинили в неуважении к главному празднику в стране. Моргенштерн извинился. Но скандал был такой силы, что Следственный комитет уже начал проверку высказываний Моргенштерна в интервью Собчак.

Сама Ксения считает так: «Моргенштерн высказывает свое мнение. Считаю, что нельзя клеймить человека за то, что он что-то не понимает. Ему 23 года. Это вообще другое поколение. Он может быть вообще ничего не знает об этой войне. Так может быть. Винить человека за то, что он говорит: я не понимаю такого широкого празднования, не понимаю зачем деньги тратятся на блогеров, которые разукрашенные, пошлым голосом поют великую советскую песню… В этой части он правильно говорит: я тоже считаю, что эти деньги должны тратиться не на Даву в разукрашенном окровавленном костюме. При том что Дава даже в армии не служил. Делать эту тему надо не пошло. Надо помнить о том, насколько это важный праздник для миллионов людей, надо это делать с уважением… Моргенштерн сказал, что не понимает. Может стоит задуматься, что мало снято хороших документальных фильмов о войне, мало об этом рассказывается молодому поколению. Может быть в эту сторону идти…»

Дмитрий Борисов уточнил у Собчак: это ведь она загнала Алишера в ловушку своими вопросами, чтобы спровоцировать скандальный ответ.

Ксения ответила, что ничего подобного: в ее сценарном плане разговора не было темы Дня Победы. Она не провоцировала героя. Журналистка собиралась говорить о пошлости в искусстве, и как олицетворение этого решила посмотреть с Алишером клип Давы, который тот снял на великую песню «Журавли» в прошлом году к 9 мая. Собчак говорит: «Я пришла с темой, что Дава равняется пошлость. Мне это обсудить было интересно. Первым на тему праздника заходит сам Моргенштерн. Я ему даже не задаю вопрос. Я не подвожу к этому – не говорю: вот посмотри клип, а что ты думаешь про этот праздник. Здесь нет никакой провокации. Мой сценарный план был обсудить грань пошлости и не пошлости. Я хотела уйти в эту тему».

Ксения Собчак подробно и несколько раз акцентировала внимание на этой работе Давы: «Это чудовищная пошлятина, которая меня как патриота, как человека, который уважает подвиг наших дедов и прадедов – меня это оскорбляет… В моей семье этот праздник был всегда очень важным, потому что и бабушка, и дедушка прошли всю войну. Вся их судьба, создание нашей семьи связано с Великой Отечественной войной. Я намеревалась разговор с Алишером провести про пошлятину в искусстве – как отличить пошлость от не пошлости. Он увел его в другую сторону».

Часто при монтаже телевизионщики обрезают фразы героев, монтируют провокации. Собчак утверждает ответ Алишера вошел полностью: «Там, конечно, есть порезанные вокруг вещи. После скандала я позвонила Моргенштерну. Я прислала ему исходник и спросила: «У тебя есть какие-то замечания? Если хочешь, то мы можем выложить полную версию». Он сказал, что суть передана верно. Технически, конечно, мы всегда подрезаем слова паразиты, неловкие фразы, мысли. Но здесь склеек у нас нет».

В конце передачи Ксения Собчак расчувствовалась и по просьбе ведущего попросила прощение. Собчак попросила зрителей принять тот факт, что она живет свою жизнь для себя. Поэтому живет так, как считает нужным. Попросила прощение у всех, кого этим раздражает; за то, что не всегда соответствует представлениям зрителей о том, каким должен быть публичный человек…

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