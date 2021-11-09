Почему работает плацебо: Ученые наконец нашли ответ в человеческом мозге

Ученые взялись провести эксперимент, чтобы проверить, влияют ли плацебо на организм на самом деле, или улучшение - самочувствия результат самовнушения. Фото: Shutterstock

Споры о плацебо ведутся с тех самых пор, как оно появилось. Почему «пустышки» так влияют на наш организм и можно ли реально излечить человека, убедив его в эффективности терапии таблетками-обманками? Чтобы поставить точку в споре, ученые из Мельбурнского университета в Австралии взялись провести эксперимент, чтобы проверить, влияют ли плацебо на организм на самом деле, или улучшение самочувствия результат самовнушения?

Забегая вперед скажем, что исследование показало, что да, такие методы оказывают реальное влияние на человеческое тело, а именно, центр обработки боли в стволе мозга. Причем, эффект имеют не только плацебо, но и ноцебо (то есть, средства, не только не обладающие реальным фармакологическим действием, но также вызывающие отрицательную реакцию при применении).

ЧТО ИМЕННО ПОКАЗАЛ ЭКСПЕРИМЕНТ

Исследователи пригласили 27 добровольцев (13 мужчин и 14 женщин) в возрасте от 20 до 25 лет. Каждому из них к руке прикрепили специальный термодатчик, который во время эксперимента нагревался до умеренно болезненной температуры.

После чего исследователи смазывали «обоженные» участки добровольцев обычным вазелином, а им говорили, что нанесли один из трех кремов: сначала обезболивающее, потом мазь с усилением жара, и еще раз просто крем без эффекта. Повторим, на самом деле все три вещества были «пустышкой».

При этом все время - от начала эксперимента до его окончания - команда сканировала добровольцев с помощью аппарата функциональной магнитно-резонансной томографии (ФМРТ) с высоким разрешением, чтобы определить, какие части их мозга становились наиболее активными.

Как и ожидалось, самое интересное томограф начинал «выдывать» под конец исследования, когда участников просили сконцентрироваться на своих ощущениях и описать их. Результаты получились такими:

- около одной трети добровольцев сообщили о более низком уровне боли при применении «болеутоляющего».

- чуть более половины сослались на усиление боли и неприятных ощущений.

То есть, почти все добровольцы испытали эффект плацебо или ноцебо. А МРТ показала реальное влияние этих методов на активность ствола мозга.

КАКОЕ ЭТО ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ МЕДИЦИНЫ

Ранние исследования уже предполагали, что активность мозга является ответом как на плацебо, так и на ноцебо, но новая работа предлагает наиболее подробное представление о том, как мозг реагирует на эти явления.

- Это исследование было сделано с ультравысоким разрешением, что значительно упрощает идентификацию частей ствола мозга, которые играют ключевую роль в контроле над болью, - комментирует результаты эксперимента нейробиолог Тор Вейджер, изучающий эффект плацебо в Дартмутском колледже. – Теперь мы знаем, что эффект плацебо повышает активность в области, называемой ростральным вентромедиальным мозговым веществом (оно передает информацию о боли), и при этом снижает активность в периакведуктальном сером (помогает организму подавить боль).

Теперь результаты исследования помогут ученым разработать более эффективные методы лечения хронической боли. Дело в том, что современная медицина уже давно использует метод, известный как глубокая стимуляция мозга, для лечения жгучей невропатической боли. Она может быть вызвана повреждением нервов, онкологическими заболеваниями и т.п.. Но такие методы помогали с переменным успехом. И отчасти проблема заключалась в неспособности точно определить, какие именно части ствола мозга отвечают за управление модуляцией боли. Новое исследование поможет сузить цели. И разработать более эффективные методы лечения болевых синдромов.