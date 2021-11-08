"Непутевый отец торговал героином, непутевая мать торговала собой" - в Красноярске выбрали лучшего поэта, который поедет представлять нашу страну в Париже

Фото: Дмитрий Штифонов

В минувшую субботу в Красноярске в рамках ярмарки КРЯКК прошел Всероссийский слэм.

"Поэты в большинстве своем унылы. Поэты в большинстве своем козлы. А поэтессы - страшные кобылы, а если и красивы - очень злы", - так сказал поэт Артур Матвеев и ему виднее. По крайней мере, после мероприятия и козлы, и кобылы, и красивые реально были очень злы и до утра ругали победителя, называя его победу самой отстойной за всю историю мероприятия.

С точки зрения собравшихся, красноярец Йежин Каравашек, получивший первое место и двадцать тысяч рублей, - кандидат, пролоббированный красноярской публикой с QR-кодами.

Йежин Каравашек. Фото: Дмитрий Штифонов

Да, мне нечего сказать, мало книжек прочитал

Строчка из стихотворения Йежина могла бы служить эпиграфом к его высуплению. Тощий улыбчивый парень шустрым речитативом читал некий лубок: рифмованные попарно случайные фразы с преобладанием слова "Марсельеза:

"Да, мне нечего сказать, мало книжек прочитал. Мне все также 26 достаю чертовки мал. Накипело в тощем теле нервы топишь на пределе. Репетируй марсельезу я пока что с печки слезу, беспощадный русский бунт в кеды рваные обут. В сквере космонавтов нету виноватых".

Недостаток смысла Йежин компенсировал обаянием и личным мужеством. Ему выпало выступать первому, но он не заистерил.

- Если бы подобная участь посетила поэтессу Свету Литвак, она бы схватилась за сердце. А фаворитка слэмов Анна Русс сказала бы, что надо переголосовать. Йежин же просто взял и выступил, - сдержанно похвалила победителя организатор Катя Троепольская.

Ты - права

Стихотворения на слэме взаимодополняли друг друга. У людей с отличной техникой не хватало искренности в выступлениях. У отличной искренности была проблема с техникой.

Явным фаворитом гонки считалась казанская поэтесса Анна Русс. Самая техничная из всех четырнадцати участников. Анна вернулась после десятилетнего неписца, но уже успела всех порвать и даже съездить на всемирный слэм в Париж.

Анна Русс. Фото: Дмитрий Штифонов

Русс прочла длинный нарратив про травму. Ход не новый: традиционно травматические тексты завоевывают призовые места на мировых поэзочтениях. Однако в отличие от 99 процентов нарративов, текст Анны был рассказан не от первого, а от третьего лица. Лирический герой перечисляет все проблемы дамы сердца:

"Когда ей было четыре - папа голый ходил по квартире, потом по квартире ходил ходил мамин новый друг дядя Рустам. Да не проста. Она не проста но она чиста...", "Сделала аборт от шестидесятилетнего скандинава - это ее право".

Рефрен стихотворения, строчки: "Я оставляю за ней это право. Она права", эффектно обыгрывается в конце:

"Когда разрываеся сердце и разрывается плЕва. Разбивается сердце и разрываеся плЕва...

- Правильно, мальчик, говорить "плевА".

- Оставь за собой это право, моя снежная королева. Ты - права".

И тем не менее, баллов для Анны пожалели. Русс получила меньше, чем красноярский фаворит.

Если думать не о подставе, а о том, за что можно было бы снизить баллы, то, наверное, можно было бы придраться к чтению: более профессиональному, чем искреннему; просчитанному до мелочей, вплоть до голоса, мастерски дрогнувшего в конце, в самом нужном месте. Но я бы оставила за Анной Русс это право. Она поэт и этим права.

Оппозитом казанской поэтессы была пермячка Лина Мифтахова, одна из слабейших участниц турнира.

Это было плохо, но искренне. Лину реально штырило от того, что она несет, а кроме того - шестым чувством пермячка нащупала тренд. На этом слэме неожиданно "зашла" политика.

- Это нечто трудновообразимое. Никогда на слэме политика не заходила. Молодежь читала, что это скучно. И вдруг такое, - развел руками ведущий Андрей Родионов.

Выступление во славу сатане

Продолжил политическую тему петербуржец Александр Машанов.

Инженерного вида дядечка в пиджачке и очках, с коротким седым ежиком на голове вдруг вышел и затянул:

Я вчера подрался

во славу Сатане

вчера я обожрался

во славу Сатане.

Плывут пароходы

Во славу Сатане

Ничего не предвещающий текст набрал в конце и перешел на политику:

Сталин, проснись

Во славу сатане

Дональд, вернись,

Во славу сатане...

Народ ликовал и стоял на ушах. Из всех прочих приемов больше всего на слэмах ценят рефрен и градацию. Так незатейливый текст, построенный на соединении того и другого получил массу плюшек во славу сатане.

На пути к двадцатому съезду кукухи

Неплохо выступил поэт Кирилл Марков. Читал быстро и непонятно, сильно переигрывая с эмоциями, зато текст и при таком прочтении звучал. Как жительница Гольяново не смогла не оценить пассаж про уход во "внутреннее Гольяново" и эффектный финал:

"и это больше чем просто дичь нести, чем осознанье полной жизненной непрухи. Любой путь целостной личности кончается двадцатым съездом кукухи".

Неожиданно прохладно была встречена Аля Петрова. Обычно, гастролируя по разным городам, Аля встречает шквал аплодисментов. Но в Сибири минималистические зарисовки на тему взросления не встретили поддержки:

"Кто умер, кто умер вчера в темноте. Какие-то эти, какие-то те", - безнадежно вызывала Аля к "лесному царю" Жуковского: "Кто скачет, кто мчится под хладною мглой. Ездок запоздалый, с ним сын молодой".

Аля Петрова. Фото: Дмитрий Штифонов

Бесполезно. Вместе с этими и теми умерли и поклонники с фанатами.

Сильно переживал по поводу поражения амбициозный поэт из Екатеринбурга Александр Вавилов. Кажется, он сделал все, чтобы победить, даже в конце прочитал свой хит про маму, надавив на слезу. Но не выжал. Лет пять назад, когда я видела Вавилова на форуме в Липках, он показался мне сильнее. Сейчас же автор съехал на лекальные ходы и отработанные фокусы вроде Волги, впадающей в кому. Уж где только эта Волга не звучала.

Лучом света на фоне леса лекал стал калужанин Игорь Красовский. Игорь не делал ставку на вау-иполнение, а просто и спокойно читал хорошие стихи. Красовский набрал немало баллов и вошел в пятерку лидеров. Особенно приятно, поскольку с Игорем мы учились вместе в Литинституте, правда, тогда Игорь был не поэтом, а драматургом.

Открытием вечера лично для меня стала известная поэтесса Света Литвак. Рискну сказать, что Света была самой возрастной участницей, не уступившей по энергетике молодым. Света не идет по общим путям и в данном случае не стала соревноваться ни в травме, ни в политике, а вместо этого знатно постебалась над трендами слэма, исполнив травматичный шансон.

"Непутевый отец торговал героином. Непутевая мать торговала собой. Их господь наградил эпилептиком сыном дочкой от рождения глухонемой".

Публика поняла, в чем прикол, над "непутевым концом непутевой семьи" смеялись не меньше, чем над смехополитизмами интеллигентного петербуржца. Но жадины-жюри отвесили Свете наименьшее количество баллов, из-за чего поэтесса заняла самое последнее место.

Впрочем, Света своему месту только порадовалась:

- Если бы было предпоследнее, это было бы плохо, а последнее - это результат.

Остальные своим результатам не порадовались нисколько. "Сегодняшний слэм выиграл Йежин Каравашек, но у меня ощущение, что я", - написала в фейсбуке Анна Русс.

"И мне, и мне показалось, что выиграл я", - подхватили остальные участники.

А Каравашек тем временем праздновал победу и паковал чемоданы. Как победитель Всероссийского тура он поедет в Париж, чтобы защищать честь страны на мировом слэме.

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