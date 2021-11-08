Генерал ФСБ в отставке: Посягнул на права гражданина страны, в которой ты поселился — вон из страны!

Ветеран российских спецслужб, генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов на Радио "Комсомольская правда". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В последнее время мы все чаще слышим и видим сообщения о столкновениях, в которых принимают участие люди, которые прибыли в российские города, как правило, из южных республик ( и не важно, что некоторые уже успели обзавестись российскими паспортами). Кого-то задерживают, кто-то уходит от ответственности.

«КП» попросила прокомментировать громкие события последнего времени генерала ФСБ в отставке Александра Михайлова.

- Александр Георгиевич, стычки в Москве и Подмосковье последних дней — предвестник больших проблем межнационального характера?

- Это все-таки стычки, как мне представляется, не на межнациональный почве. Любая массовая драка обычно имеет какой-то смысл. Это не значит, что кого-то «просто обозвал» - и понеслось.

- А что это значит?

- Это может быть, в том числе, раздел сфер влияния — объединение групп по национальному признаку с учетом интересов, в том числе экономических. Не буду говорить — плохих, хороших интересов — но ответная реакция возникает по принципу дворовой драки «наших бьют»

- Ну и разве здесь нет межнациональных мотивов?

- Прямых, на мой взгляд, нет. Но есть этнические группы, которые отстаивают свои интересы. Сейчас вопрос ставят провокационно — растут «конфликты не межнациональная почве». Ну присмотритесь внимательно — это же не так, ну или не совсем так!

- Можете подтвердить на примерах?

- Когда были конфликты по разделу кладбищ - там ведь не было четкого разделения людей определенного клана по национальностям, там экономический интерес превалировал. А сегодня пытаются бытовые конфликтов переводить в сферу большой политики. Это неправильно.

- Когда вы в ФСБ руководили направлением по связям с прессой и общественными организациями — это межнациональное напряжение в столицах, в больших городах нарастало?

- Такой явной тенденции, на рост межнациональных конфликтов, не было. И еще на закате СССР не было такого бизнеса, который бы оседлала одна-единственная группировка, одной национальности. Хотя, конечно, «расположенность» к тому или иному бизнесу у тех или иных групп была. Вот ассирийцы всю жизнь занимались обувью. И никто не посягал никогда на этот бизнес. И было время, когда носильщиками на всех вокзалах работали татары. И никто не посягал на это тоже.

- Причины сегодняшних столкновений?

- Надо разбираться в первопричинах. Я считаю, что вопрос участия лиц конкретной национальности в массовых драках связан во многом с формулой, о которой я говорил - «наших бьют».

- А мы наших защищаем?

- Ну да. Конечно, нам неприятно, что на улицах наших городов люди других государств дерутся. И да, нам это крайне неприятно в том числе потому, что конфликты представляют все чаще угрозу для коренного населения. Но «межнациональные конфликты» доводить до полного извращения в трактовке нельзя.

- Так нам никуда не деться от того, что в сообщениях СМИ звучит «лица такой-то национальности напали, избили» и т.п.!

- Когда человек из условного ближнего зарубежья приезжает в Москву и начинает заниматься каким-то бизнесом, к нему подтягиваются земляки, которые вовлекаются в этот же бизнес. Если цинично подходить к теме— нас не должна интересовать национальность лиц, принимающих участие в драках. Это форма групповой защиты от чьих-либо посягательств.

- И не более?

- Не более чем. Как только мы пытаемся придавать этому именно такое значение, то сразу заходим в тупик. И ведь чаще всего зачинщиками драк являются коренные представители РФ! Ну вот началась история с людьми из южных регионов — и кого первыми нахлобучивают? Мигрантов, не только нелегально, но и легально прибывающих на территорию России! И так мы часто подменяем существо проблемы, пытаясь все упростить. Объяснив все это некими «межнациональными трениями». Хотя в основе, как правило, лежит все та же экономика.

- В общем, бьют не по паспорту, а по лицу.

- Понятно, что приехавшие, как правило, компактно проживают и весь их круг общения связан с диаспорой. И они общаются только со своей средой, и говорят на своем языке, исповедуют одну религию и интересы у них одни. Может ли это быть основой для участия в драках - вопрос.

- Но мы же говорим не только о просто «хулиганских проявлениях»?

- Не только. Компактное проживание по мере разрастания анклавов будет приводить к установлению своих порядков — и тут они уже могут выходить из под юрисдикции РФ. Но, как только человек посягнул на права граждан, записанные в конституции страны, где он поселился — он должен быть немедленно интернирован с территории РФ. Посягательство на права граждан РФ недопустимо. Это интервенция, если говорить военным языком.