Анекдоты: Чтобы проверить, курю я или нет, родители перед уходом оставляли газ включенным

Старая сказка на новый лад: «Удаленушка и братец Диванушка».

* * *

С утра в одесском дворе на асфальте появилась надпись: «Все мужики сволочи!»

Ниже кто-то дописал: «Вы, Сара Абрамовна, тоже не подарок...»

* * *

Я не умею водить машину и не стыжусь этого. Зато видели бы вы, как я езжу на метро. Залюбуешься.

* * *

Соседи хвалят человека с перфоратором за курение: лишь во время его перекуров они отдыхают.

* * *

Из материалов уголовного дела: «С 2021 по 2031 год прятал у себя в подвале антипрививочника».

* * *

В этот Хеллоуин оденусь в костюм вакцины, чтобы пугать антиваксеров.

* * *

На совещании:

- Нам, пожалуй, стоит ввести в стране пособие по бедности.

- В какой сумме?

- При чем здесь сумма? Брошюра такая, памятка…