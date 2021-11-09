Анекдоты: Чтобы проверить, курю я или нет, родители перед уходом оставляли газ включенным

Старая сказка на новый лад: «Удаленушка и братец Диванушка».
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С утра в одесском дворе на асфальте появилась надпись: «Все мужики сволочи!»
Ниже кто-то дописал: «Вы, Сара Абрамовна, тоже не подарок...»
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Я не умею водить машину и не стыжусь этого. Зато видели бы вы, как я езжу на метро. Залюбуешься.
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Соседи хвалят человека с перфоратором за курение: лишь во время его перекуров они отдыхают.
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Из материалов уголовного дела: «С 2021 по 2031 год прятал у себя в подвале антипрививочника».
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В этот Хеллоуин оденусь в костюм вакцины, чтобы пугать антиваксеров.
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На совещании:
- Нам, пожалуй, стоит ввести в стране пособие по бедности.
- В какой сумме?
- При чем здесь сумма? Брошюра такая, памятка…