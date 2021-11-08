Александр Масляков - Александру Гамову - в день 60-летия КВН: Да, Саша, не надо, не спрашивай у меня в юбилей про Зеленского

Президент Международного союза КВН, ведущий программы КВН Александр Масляков. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

В понедельник, 8 ноября, исполнилось 60 лет со дня выхода в эфир Центрального телевидения передачи «КВН». И все эти десятилетия его бессменным руководителем и ведущим является Александр Масляков.

И я до него дозвонился! Вот - дословно - наш разговор.

-... Александр Васильевич, хотел поправку сделать. Потому что везде пишут - в КВН играет 100 тысяч. На самом деле…

- Это неправда. 100 тысяч - маленькая цифра.

- Конечно. Сколько все-таки играют?

- Ну, кто это может сосчитать? Я думаю, что миллион один, другой, третий есть на всей планете, в зарубежье...

- Я же вас помню с самых первых передач и знаю, что когда мы заканчивали 10 классов, мои одноклассники поступали в московские вузы не по специальности (то есть, не ориентируясь на конкретные факультеты), а - по командам КВН, которые играли у Маслякова. Это правда.

- Такое может быть вполне.

- И еще. Почему-то вы ничего не пожелали нам, своим фанатам, нигде в ваших интервью этого нет, а «Крокус Сити», где пройдут юбилейные торжества, ещё долго ждать. Что бы вы сегодня на Радио «Комсомольская правда», в газете и на сайте, прежде всего, нам бы сказали?

- Ну, во-первых (и во-вторых, и в-третьих, и в-десятых), я хочу поблагодарить всех, кому эта игра интересна.

Не только тех, кто играет, но и тех, кто болеет, кто приходит на игры, болеет за свои команды или смотрит КВН по телевизору. Вот им большое спасибо.

Потому что и из их числа (как и вы) появляются потом КВНщики, появляется интерес и появляются команды новые.

Так что, всем, кому это интересно, большая благодарность и всем им поздравление с праздником!

- Извините, я всегда вам какие-то дурацкие вопросы задавал – про Зеленского и так далее. Можно я сегодня не буду задавать таких вопросов?

- Пожалуйста, не надо.

- Мы вас очень любим. Желаем вам крепкого здоровья.

- Спасибо, Саша.

- С высокой наградой! Орден «За заслуги перед Отечеством» 1-й степени – Указ об этом Президент России уже подписал - орден очень высокий, с лентой.

- Да, спасибо.

- Будем ждать с нетерпением, когда Владимир Путин вам вручит награду. Мы вас обнимаем, любим. Вам здоровья.

- Спасибо, Саша, вам лично и вашим коллегам. Спасибо большое.

- Спасибо, Александр Васильевич!