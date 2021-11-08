8% россиян столкнулись с трудностями из-за сбоев в сроках сертификатов о вакцинации

Россияне рассказали, с какими трудностями они столкнулись 8 ноября из-за сбоя на портале Госуслуг, который "подрезал" срок действия QR-кодов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Понедельник, 8 ноября для россиян ознаменовался не только окончанием нерабочей недели, но и сбоем в сроках сертификатов о вакцинации от COVID-19. С 8 ноября вступила в силу новая форма сертификатов, и уже с утра многие заметили, что на портале Госуслуг QR-код начал показывать срок действия не на один год, а всего на шесть месяцев. Оказалось, что путаница произошла из-за технических работ на Госуслугах.

Сайт kp.ru провел опрос и выяснил, много ли неудобств доставило россиянам это недоразумение.

Мы задали вопрос: «А вы как-то почувствовали сбой на Госуслугах и временное сокращение срока действия сертификаты о вакцинации?». В соцсетях kp.ru на него ответили 1191 человек.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

38,1 процента сбой заметили, но никаких неудобств это им не доставило.

«Сократился срок на 6 месяцев. К обеду вернули. Но с изменениями в днях. Не критично. На 1 день. Но у знакомой, с которой в один вакцинировались, все осталось, как было», - рассказывает один из опрошенных.

8,1 проценту опрошенных повезло меньше. Они не только заметили сбой, но и столкнулись с определенными неудобствами. Кого-то не пустили в кафе или отель, кто-то потерял время из-за технических неувязок.

«Стояла в очереди, зависли компьютеры. Ждали долго», - поделилась девушка.

Совсем не заметили сбоя 26,3 процента опрошенных. Возможно, это те, кто и не собирался в этот день посещать те места, где требуют QR-код. А возможно, те, кто использует простые лайфхаки.

«Скачайте его себе, сохраните в избранном в телеге. Зачем каждый раз заходить на портал?» - советует один из опрошенных.

27,5 процентов признались, что у них вообще нет никакого сертификата.