Как нужно отвечать на участившиеся конфликты с участием приезжих

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Увы, в последнее время стали не редки стычки, где участвовали приезжие и местные жители. В связи с этим, наш вопрос дня: А что вы думаете об историях вроде драки в Ватутинках?

Сергей ЦЕКОВ, сенатор от Крыма:

- Такие ситуации надо решать в рамках федеральных законов. Не поддаваясь эмоциям.

Максим ИВАНОВ, депутат Госдумы:

- Есть постулат, что у преступников нет национальности. Но ставлю себя на место этого человека в Ватутинках, и что бы сделал я? Вопрос надо решать комплексно. Если кто-то получает паспорт гражданина РФ, надо понимать, какую ответственность он на себя принимает.

Константин ЗАТУЛИН, глава Института стран СНГ:

- Случай в Ватутинках вызывает возмущение. Хотя есть разные версии конфликта, это не оправдывает нападения толпой на мужчину с ребенком. Надо не бросать работу с нашими новыми гражданами, которые получили паспорта РФ, а работу эту «градуировать».

Шота ГОРГАДЗЕ, глава Общественной палаты Московской области, адвокат:

- Там никакого межнационального конфликта нет. На месте нападавших и оборонявшихся могли находиться представители любой национальности. Последние события, я полагаю, носят хулиганско-бытовой характер.

Александр МИХАЙЛОВ, генерал ФСБ в отставке:

- Бытовые и экономические конфликты не надо переводить в сферу большой политики. Прежде такой тенденции не было - чтобы массово сталкивались русские с казахами или кавказцами. Ведь приехавшие обычно компактно проживают, и весь их круг общения связан с их диаспорой.

Тельман ГДЛЯН, бывший старший следователь по особо важным делам при генпрокуроре СССР:

- Квалификация «покушение на убийство» в бытовой драке (напомним, что именно на такую статью переквалифицировали действия нападавших. - Ред.) не соответствует объективным обстоятельствам конфликта в Ватутинках! Ну не было там прямой угрозы убийством. Да, это скорее злостное хулиганство. И право должно быть выше эмоций. Что касается вспышки межнациональных проблем - нечто подобное возникало и раньше. Думаю, они не должны иметь серьезный выхлоп в течение какого-то ближайшего периода.

Максим САБАНЕЕВ, читатель сайта KP.RU:

- А вот если бы четверо русских устроили такую заварушку, это бы вообще никто не обсуждал? Ну какая разница, откуда ты? Вор, насильник, хулиган - отвечай. А то это, как говорил Шарапов, защищая права Кирпича, получается не закон, а кистень.

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