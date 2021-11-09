«Маленький и толстенький мужик»: Лолита Милявская прилюдно унизила экс-супруга Александра Цекало

Лолита неожиданно вспомнила о бывшем муже. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Лолита Милявская редко и неохотно говорит о бывшем муже Александре Цекало. И это несмотря на то, что именно в паре с экс-супругом она основала кабаре-дуэт «Академию» - коллектив, проложивший ей дорогу в большой шоу-бизнес. На днях певица неожиданно вспомнила о бывшем в телеэфире, высказавшись о Цекало в довольно нелицеприятной манере.

Лолита стала ведущей нового сезона шоу «Суперстар! Возвращение» на телеканале НТВ. Презентуя одну из участниц, Милявская пошутила, что у нее появились возрастные проблемы с памятью. Поэтому иногда она забывает кое-какую информацию.

- Есть один год, который у меня напрочь вылетел из памяти. Это 1987 год. Мне о нем напомнила «Википедия». Это год рождения кабаре-дуэта «Академия». Я, честно говоря, даже не помню, с кем у меня там и что было, но «Википедия» напомнила, что был такой маленький и толстенький мужик. И помню еще, что этому дуэту, как воздух, нужны были эфиры. Мы были готовы ходить везде, где нас зовут, - рассказала певица.

Кабаре-дуэт "Академия" просуществовал 15 лет. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Пик популярности кабаре-дуэта «Академия» пришелся на 90-е годы. Тогда каждая песня Лолиты и Александра Цекало становилась хитом, но в 2000-м году коллектив распался, просуществовав 15 лет. Супруги развелись после 12 лет брака. Ни для кого не секрет, что «локомотивом» в дуэте всегда была именно Лолита – и это, по ее словам, неизменно раздражало Александра.

- Это человек, у которого психология главного бухгалтера, но при этом с большими творческими амбициями, - рассказывала Милявская о Цекало в одном из интервью несколько лет назад. - Что касается честности, ты когда-нибудь видел бухгалтерию прозрачной? Мы не общаемся. Мы очень давно не виделись, но он всегда со мной здоровается, он воспитанный человек.

После развода с Лолитой Александр вновь женился на Виктории Галушке – сестре певицы Веры Брежневой. Виктория родила шоумену двоих детей. Сейчас их сыну Мише 8 лет, дочке Александре – 12 лет. Несколько лет назад супруги расстались.

Сейчас Цекало счастлив в новом браке. Четвертая жена шоумена Дарина Эрвин родом из Казахстана (ее настоящая фамилия Сапарова), но она с детства живет в Штатах. Девушку всегда манил Голливуд – и она решила стать актрисой. Эрвин закончила курсы актерского мастерства и снималась в массовке. Именно благодаря кинотусовке она и познакомилась с Цекало. Дарина на 30 лет младше Александра: ей – 30, ему 60. Они поженились в 2019 году, сыграв скромную свадьбу в Лос-Анджелесе. Супруги почти постоянно живут в США. В августе этого года Дарина опубликовала в Инстаграме свои снимки с округлившимся животом, чем спровоцировала слухи о беременности.