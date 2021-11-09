Все еще любит: Ивлеева повесила на холодильник фото бывшего мужа Элджея

Настя Ивлеева. Фото: Инстаграм.

Настя Ивлеева все еще любит своего бывшего мужа, уверены поклонники телеведущей. В этом они убедились, исследовав интерьер квартиры звезды шоу «Орел и решка». Кухню Ивлеевой по-прежнему украшают снимки бывшего мужа, которые она повесила на дверь холодильника. Видимо, Насте все еще слишком больно, и она не решается снять и выбросить последние напоминания об экс-возлюбленном.

На кадрах, прикрепленных к двери холодильника магнитиками, экс-супруги запечатлены целующимися и обнимающимися. Там же Настя прикрепила изображение Аллы Пугачевой, которую Ивлеева считает своим кумиром. Каждый раз, когда блогерша заходит на кухню, она любуется счастливыми моментами своей короткой семейной жизни.

Телеведущая все еще не сняла с двери холодильника совместные снимки с Элджеем. Фото: кадр видео.

А вот Алексей Узенюк (это настоящее имя Элджея) довольно быстро утешился после развода и посвятил этому событию песню, которая очень не понравилась его бывшей жене. Недавно Ивлеева в беседе со своей подругой, блогершей Идой Галич посетовала на то, что ее муж так быстро и неромантично забыл ее. Ида спросила, слышала ли Настя последнюю песню Элджея, которую он выпустил после развода. Галич имела в виду композицию SODA, после которой в соцсетях тут же принялись обсуждать расставание пары. В песне есть такие строчки: «...ну и все, на этом закончили! Я больше не твой член, а ты такая миловидная».

Прослушав песню, Настя была глубоко оскорблена. Она удивилась тому, что ее бывший так равнодушно отнесся к их расставанию, и сделала вывод, что она слишком мягко разошлась с рэпером.

- Он мог бы что-нибудь поинтереснее написать! - посетовала Ивлеева во влоге. - Три года жизни, три года событий, любви, столько нас связывает... Там можно целый альбом написать! Я думала, что выйдет песня, я разревусь, все будет в лужах… А там «больше не твой член», «было прикольно» чава-какава! Ну, добрый вечер! Вот, девочки, вот что делает доброе расставание!

А вот бывший муж Насти быстро утешился после развода. Фото: Инстаграм.

По словам бывших супругов, они действительно расстались мирно, без скандалов. Они дали совместное интервью глянцу и поделили имущество: дом в Подмосковье и дорогие автомобили отошли к Насте. О причинах своего развода Элджей и Ивлеева не рассказывают. По словам телеведущей, им в браке стало слишком спокойно и не интересно. По ее мнению, это пагубно сказалось на их творчестве. Ивлеева призналась, что ее отношения с Элджеем стали напоминать чувства брата и сестры, поэтому они приняли решение расстаться. Супруги разъехались и четыре месяца жили врозь, пытаясь разобраться в своих чувствах. Время от времени они встречались, но с каждым разом понимали, что их брак уже не склеить.