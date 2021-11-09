Россия проведет крупнейшие учения спецназа на границе с Афганистаном

Учения будут одними из крупнейших Фото: REUTERS

Учения подразделений спецназа Центрального военного округа (ЦВО) Вооруженных сил России пройдут в ноябре 2021 года в Таджикистане вблизи с границей Афганистана.

- У нас будут специальные учения в Таджикистане, мы опять возвращаемся в республику, это уже будут учения подразделений специального назначения вблизи полигона во второй половине ноября, - сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин, не раскрыв число военнослужащих участвующих в маневрах.

Как стало известно kp.ru, учения будут одними из крупнейших. Спецназ будет проводить занятия по тактико-специальной, огневой и физической подготовке на высотах более 1500 метров над уровнем моря. Десантироваться военнослужащие будут на склоны и ледники, где в полевых лагерях будут получать навыки по действию в среднегорье.

По данным Минобороны России военнослужащие ЦВО в 2021 году провели свыше 200 учений на территориях дислокации округа, в том числе девять международных совместных учений воинских контингентов стран - членов ОДКБ и ШОС. По мнению военных экспертов успешному проведению учений способствовало перевооружение округа, куда поступило более 1 тысячи единиц новой и модернизированной военной техники, в том числе самолеты Су-34 и МиГ-31БМ, радиолокационные станции "Каста" и "Небо-У", зенитные ракетные комплексы С-300ПМ2, боевые машины пехоты БМП-2М, боевые машины поддержки танков БМПТ и глубоко модернизированные танки Т-72Б3М, противотанковые комплексы "Штурм-С".

Дислоцированная в Таджикистане с 1993 года 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Она располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБЗ и связи.