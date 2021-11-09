Шойгу: Пандемия в 2021 году закалила российские войска

Шойгу поставил задачу завершить к 25 ноября все мероприятия подготовительного периода, "провести сборы и инструкторско-методические занятия, продолжить обучение резервистов в военных округах и Воздушно-десантных войсках". Фото: mil.ru

- Несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку, в учебном году сохранялась высокая интенсивность боевой подготовки войск: в течение учебного периода в 2021 году было проведено более 18 тысяч основных мероприятий, в том числе 7,5 тысяч учений и штабных тренировок, - заявил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве.

Глава военного ведомства напомнил, что главным из них стали стратегические учения вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2021".

Результативность боевой подготовки оказалось не просто высокой. Шойгу сообщил, что пандемия по настоящему закалила российские войска. Ведь высоких показателей боевой учебы приходилось достигать с соблюдением эпидемиологических правил, правопорядка и воинской дисциплины. Около четырехсот подразделений представлены к присвоению почетного наименования "ударное".

Шойгу поставил задачу завершить к 25 ноября все мероприятия подготовительного периода, "провести сборы и инструкторско-методические занятия, продолжить обучение резервистов в военных округах и Воздушно-десантных войсках". А еще поручил до конца текущего года повторно привить около 253 тысяч человек (на сегодня в армии вакцинировано 95% военнослужащих и 70% гражданского персонала).

- Верховный главнокомандующий в целом одобрил представленные министерством обороны и руководителями предприятий ОПК предложения по повышению боевых возможностей армии и флота, уровня их оснащенности современным вооружением, - довел Шойгу до собравшихся итоги совещания президента России с руководством военного ведомства и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Он также отметил, что по всем вопросам уже дал необходимые поручения.