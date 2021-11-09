В Чили депутат выступал с речью 15 часов без перерыва, чтобы протянуть время до импичмента президенту

Чилийская оппозиция хочет объявить Пиньере импичмент из-за подозрений в коррупции на основании документов из «Досье Пандоры» Фото: REUTERS

Парламентская борьба периодически принимает такие бескомпромиссные формы, что идет на грани возможностей человеческого организма. Буквально на днях законодатели из Чили доказали, что готовы в отставание своих интересов идти до последнего.

В этот раз удивил всех депутат Хаиме Наранхо, который прочел 15-часовую речь во время заседания, посвященного голосованию по импичменту президенту страны Себастьяну Пиньере. Думаете, у парламентария было настолько много аргументов против главы государства? Как бы ни так, все дело в том, что народный избранник просто тянул время и ждал своего товарища, которого как золушка в полночь должны были освободить из карантина.

Эта комическая ситуация связана с особенностями регламента заседаний чилийского парламента и правилами импичмента. Для того, чтобы выразить недоверие главе государства в Палате депутатов, за нее должны проголосовать не менее 78 из 155 членов. И точно такое число законодателей и удалось собрать оппозиционной Социалистической партии, но случилась беда: депутат Джорджо Джексон оказался на карантине из-за контакта с больным коронавирусом и не смог бы голосовать даже дистанционно. Срок его «заточения» истекал 9 ноября - на следующий день после назначенной даты голосования по импичменту.

Чтобы спасти положение, Наранхо предпринял героический шаг - в самом начале своего выступления он потряс 1300-страничным докладом, пообещав прочесть его дот корки до корки. И сдержал-таки свое слово.

Депутат-социалист начал выступление в 10:24 понедельника и закончил в 01:24 вторника. Ошалевшие коллеги по законодательному цеху уже не справлялись с потоком аргументов Наранхо, пришлось даже прерывать его речь двумя перерывами, что нетипично для регламента. Самого «диктора» два раза осматривал врач, видимо, пытаясь понять, не лишился ли тот чувств или рассудка.

А пока все ждали Джексона, тот буквально в прямом эфире постил в соцсетях фотографии и видео, как выходит из дома, садится в машину и мчится на всех парах к парламенту, напоминая медведя Балу из мультфильма «Маугли», кричавшего: «Багира, я уже бегу».

Только вот в итоге голосование пока и не состоялось. Защитник главы государства адвокат Хорхе Гальвес тоже отметился длинным монологом в 5 часов. Впереди утомленных, но несломленных парламентариев ждут выступления профильных комиссий и, наконец, само голосование. Главное, впрочем, не заснуть раньше от переутомления и не перепутать кнопки от усталости.

Чилийская оппозиция хочет объявить Пиньере импичмент из-за подозрений в коррупции на основании документов из «Досье Пандоры». Как следует из опубликованных материалов, в 2010 году во время первого президентского срока Пиньеры его родственники продали долю в руднике «Доминга» за 152 миллиона долларов. Причем часть средств должна была быть выплачена после того, как власти страны отказались бы признать близлежащую территорию заповедной зоной. Ранее проведенное расследование этой сделки не нашло в действиях главы государства состава преступления.