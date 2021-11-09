«По всей стране усилены меры по борьбе с коронавирусом»: Мурашко рассказал о переломном моменте в ситуации с коронавирусом в России

Премьер-министр РФ Мишустин провел заседание президиума координационного совета по борьбе с COVID-19. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Глава Миндрава Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом во вторник рассказал, как нерабочие дни отразились в целом на стране. По его словам, мера была эффективной: уровень заболевания коронавирусом снизился на 13%. По-прежнему больше всего заболевших среди пожилых, а вот среди детей и подростков стали болеть ковидом меньше.

Также Мурашко отметил высокую эффективность введения системы QR-кодов.

- Это действительно путь к безопасности населения при получении тех или иных услуг и социальных контактов, - отметил глава Минздрава.

Мурашко рассказал, что в нерабочие дни активно шла прививочная кампания. Прививку сделали 3,7 млн. человек.

- Всего в регионы направлено почти 80 миллионов доз вакцины, - рассказал премьер Михаил Мишустин. Он напомнил, что сертификат о вакцинации сразу после прививки появляется в электронном виде на сайте госуслуг. А с 16 ноября бумажный сертификат о вакцинации можно будет получить в МФЦ.

- Такой вариант для многих удобнее, - заметил Мишустин.

Ситуация с коронавирусом в столице улучшается, нерабочие дни пошли москвичам на пользу. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Выявляемость вновь заболевших ковидом снизилась в Москве за неделю на 15%, число госпитализаций - на 4%.

По словам Собянина, снизился и объем ковидной пневмонии.

- Процесс распространения коронавируса замедлился, но это не значит, что мы должны успокоиться и сложить ручки. Работа продолжается, - заявил Собянин.

По его словам, текущая неделя будет определяющей.

- В зависимости от роста заболеваемости, на основании результатов будем принимать решения по дальнейшим мерам, - заявил Собянин.

Градоначальник также рассказал, как проходит в столице вакцинация. По его словам, из групп населения, подлежащих обязательной вакцинации, первым компонентом вакцины привились 80%. Вторым компонентом - 67%. В целом за последнюю неделю в Москве вакцинировалось около 100 тысяч человек. По словам Собянина, могло бы быть и больше.

Собянин также напомнил, что в столице сохраняются ранее введенные ограничения (не менее 30% работающих должно быть переведено на удаленный режим, самоизоляция сохраняется для непривитых пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями).

Собянин сообщил, что в Москве будет увеличен объем тестирования с помощью экспресс-тестов (оно проводится в 70 крупных торговых центрах и на пересадочных узлах).

- Около 5% выявляемость ковида на пересадочных узлах, и в основном это не бессимптомники. Будем эту практику продолжать, - заявил Собянин.