НАТО собирается превратить Черное море в «горячую точку» противодействия России

На днях два стратегических бомбардировщика ВВС США выполнили полёты над Чёрным морем на удалении всего 100 км от российской границы. Фото: REUTERS

Есть много признаков того, что США, другие страны НАТО и их союзники под прикрытием запланированных в Черном море учений готовятся вместе с Украиной силой решить кризис в Донбассе. Под лукавой легендой об отработке взаимодействия затевается грандиозная «войнушка» с явным прицелом еще и на Крым. Судите сами: натовцы намерены сколотить на море целый флот – 40 боевых кораблей, а воздухе - огромную стаю боевых самолетов и вертолетов. В учениях будут участвовать более четырёх тысяч военных.

«С учётом того, что в учении, помимо американских ВМС, планируется задействование средств тактической, патрульной и стратегической авиации, а также контингентов вооружённых сил Болгарии, Грузии, Румынии, Турции и Украины, налицо изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Киевом силового решения на юго-востоке», - говорится в заявлении Минобороны России, с которым выступил представитель ведомства – генерал-майор Игорь Конашенков.

Судя по плану грядущих учений, можно сделать вывод, что никогда еще так откровенно и масштабно НАТО не отрабатывало военные действия на море, в воздухе и на суше. Поведение американцев суперагрессивно. Есть все признаки того, что цель такой активности - военное освоение территории Украины.

Подготовка к этому уже явно началась: в Черное море прибыл флагман 6-го флота США, на борту которого находится большая группа штабных офицеров. Они проводят рекогносцировку, а если по-простому – разведку театра военных действий. Они же будут «наводить» свои корабли на заранее намеченные цели. Уже известно и другое – высадка крупного морского десанта для захвата побережья (во время предыдущих учений американцы и их союзники «стеснялись» это делать).

В стратегию НАТО явно входит намерение превратить Черное море в «горячую точку» противодействия России, провокационного и постоянного давления на ее южные рубежи. Корабли США, например, уже долгое время челночным способом дежурят у наших морских госграниц, а боевые самолеты (включая стратегические бомбардировщики, способные нести ядерное оружие) отрабатывают удары по Крыму.

Вот и на днях два стратегических бомбардировщика ВВС США выполнили полёты над Чёрным морем на удалении всего 100 км от российской границы.

В Крыму, как известно, создана мощная самодостаточная группировка российских войск, которая несет службу в режиме «боевой настороженности». Не дремлет и Черноморский флот, который плотно присматривает за действиями кораблей ВМС США и других страна НАТО.

- Мы хорошо понимаем, что они прибыли в регион явно не «туристической целью», - заметил на днях министр обороны России Сергей Шойгу.

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