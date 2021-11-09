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Политика9 ноября 2021 16:48

НАТО собирается превратить Черное море в «горячую точку» противодействия России

Минобороны России прокомментировало усиление активности США в Черном море
Виктор БАРАНЕЦ
Виктор БАРАНЕЦ
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
На днях два стратегических бомбардировщика ВВС США выполнили полёты над Чёрным морем на удалении всего 100 км от российской границы.

На днях два стратегических бомбардировщика ВВС США выполнили полёты над Чёрным морем на удалении всего 100 км от российской границы.

Фото: REUTERS

Есть много признаков того, что США, другие страны НАТО и их союзники под прикрытием запланированных в Черном море учений готовятся вместе с Украиной силой решить кризис в Донбассе. Под лукавой легендой об отработке взаимодействия затевается грандиозная «войнушка» с явным прицелом еще и на Крым. Судите сами: натовцы намерены сколотить на море целый флот – 40 боевых кораблей, а воздухе - огромную стаю боевых самолетов и вертолетов. В учениях будут участвовать более четырёх тысяч военных.

«С учётом того, что в учении, помимо американских ВМС, планируется задействование средств тактической, патрульной и стратегической авиации, а также контингентов вооружённых сил Болгарии, Грузии, Румынии, Турции и Украины, налицо изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Киевом силового решения на юго-востоке», - говорится в заявлении Минобороны России, с которым выступил представитель ведомства – генерал-майор Игорь Конашенков.

Судя по плану грядущих учений, можно сделать вывод, что никогда еще так откровенно и масштабно НАТО не отрабатывало военные действия на море, в воздухе и на суше. Поведение американцев суперагрессивно. Есть все признаки того, что цель такой активности - военное освоение территории Украины.

Подготовка к этому уже явно началась: в Черное море прибыл флагман 6-го флота США, на борту которого находится большая группа штабных офицеров. Они проводят рекогносцировку, а если по-простому – разведку театра военных действий. Они же будут «наводить» свои корабли на заранее намеченные цели. Уже известно и другое – высадка крупного морского десанта для захвата побережья (во время предыдущих учений американцы и их союзники «стеснялись» это делать).

В стратегию НАТО явно входит намерение превратить Черное море в «горячую точку» противодействия России, провокационного и постоянного давления на ее южные рубежи. Корабли США, например, уже долгое время челночным способом дежурят у наших морских госграниц, а боевые самолеты (включая стратегические бомбардировщики, способные нести ядерное оружие) отрабатывают удары по Крыму.

Вот и на днях два стратегических бомбардировщика ВВС США выполнили полёты над Чёрным морем на удалении всего 100 км от российской границы.

В Крыму, как известно, создана мощная самодостаточная группировка российских войск, которая несет службу в режиме «боевой настороженности». Не дремлет и Черноморский флот, который плотно присматривает за действиями кораблей ВМС США и других страна НАТО.

- Мы хорошо понимаем, что они прибыли в регион явно не «туристической целью», - заметил на днях министр обороны России Сергей Шойгу.

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