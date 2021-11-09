В Португалии приняли прогрессивный закон об удаленке: Запрет на звонки в нерабочее время, оплата электричества работникам

Нанимателей обязали оплачивать часть трат сотрудников на электроэнергию и доступ к Интернету. Фото: Shutterstock

Парламент Португалии одобрил поистине революционные поправки в трудовое законодательство, которые серьезно помогут всем, кто во время пандемии перешел на удаленной работе. Теперь наниматели не смогут безнаказанно эксплуатировать своих подчиненных.

Согласно новому закону, нерабочее время сотрудников теперь становится неприкосновенным. Работодателям запрещается звонить своим подчиненным до и после трудового дня, не говоря уже про выходные. А особо ретивые начальник вполне могут схлопотать штраф, если не будут следовать букве закона. Впрочем, эта норма не будет распространяться на компании, где число работников не превышает 10 человек.

Особые послабления сделаны молодым мама и папам, которые получили возможность работать удаленно до достижения ребенком возрасте 8 лет, не уведомляя заранее начальство.

Кроме того, теперь нанимателей обязали оплачивать часть трат сотрудников на электроэнергию и доступ к Интернету, которые теперь считаются «расходами на ведение предпринимательской деятельности».

Чтобы работникам не было скучно, теперь компании должны организовывать личные встречи с подчиненными не реже одного раза в два месяца.

Тем не менее парламентарии решили не устраивать полную «лафу» дистанционщикам и отклонили одно из предложений, которое предлагало дать работникам право безнаказанно закрывать рабочие чаты и мессенджеры в нерабочее время.

Португалию вообще можно назвать лидером в продвижении идеи удаленной работы в ЕС, ведь именно там в январе этого года было впервые введено правило, обязавшее работодателей обеспечивать оборудованием своих сотрудников для работы из дома. Хотя многие утверждают, что страна идет на такие меры не от хорошей жизни, ведь экономическое положение Португалии весьма шаткое. А защитой прав удаленных работников власти хотят привнести новую кровь в частный сектор, в том числе среди тех работников, которые захотят эмигрировать под сень приятных условий дистанционки.